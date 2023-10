A 100 anni dalla nascita di don Milani a Nardò si celebra il grande educatore cattolico

In occasione del Centenario dalla nascita di don Lorenzo Milani il CIDI LECCE (con il Patrocinio del Comune di Nardò, della Provincia di Lecce e del Consiglio Regionale) dedica un Convegno al celebre sacerdote ed educatore italiano, dal titolo “Dare la parola, liberare la persona. A cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani”, per diffondere la sua eredità e stimolare la riflessione sulla sua opera.

In programma una Lectio Magistralis a cura del prof. Marcello Tempesta, docente di Pedagogia Generale presso l’Università del Salento, in cui si approfondirà il pensiero di Don Miliani, offrendo così l’opportunità unica, per conoscere meglio il contributo inestimabile che ha dato alla società italiana e in particolar modo alla scuola.

Ad aprire il convegno saranno le personalità politiche che prontamente hanno aderito all’invito: il Sindaco di Nardò Giuseppe Mellone, il Presidente del Consiglio dott. Antonio Tondo, l’Assessore all’Istruzione dott.ssa Giulia Puglia, il Vicepresidente del Consiglio Regionale dott. Cristian Casili e il Consigliere Provinciale Delegato avv. Attilio De Marco.

Don Milani figura complessa, sacerdote, pedagogista e scrittore, ricoprì un ruolo di grande rilevanza nel panorama culturale italiano, esempio di impegno civile e lotta per l’uguaglianza sociale.

La sua pedagogia, basata fondamentalmente sul dialogo e sulla parola, partiva dal presupposto che per favorire la crescita di un individuo occorre l’interazione interpersonale. Tale intuizione rappresenta il caposaldo della pedagogia moderna e contemporanea, convinta che le relazioni umane aiutino l’individuo a fare esperienza continua e sensata di quello che è il mondo reale che lo circonda.