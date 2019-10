“Don Tonino Bello Profeta ed Educatore”, al via la seconda edizione del corso e concorso rivolto ai ragazzi

Far conoscere ai ragazzi l’impegno educativo del Vescovo di Molfetta, ‘ispirarli’ e spingerli verso i temi della pace, della giustizia, dell’inclusione e dell’intercultura. Sono questi gli obiettivi del corso di formazione e concorso “Don Tonino Bello Profeta ed Educatore” che torna, anche quest’anno, con una seconda edizione. A promuoverla è l’I.I.S.S. “Mons Antonio Bello” di Molfetta, l’Urs Puglia e l’Assessorato alla formazione e al lavoro della Regione Puglia.

Il tema scelto quest’anno è “Sentinelle di Pace”. Sarà la pace il fil rouge, il leitmotive del progetto, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Due gli step previsti: la staffetta della formazione e il concorso.

La staffetta

Da Foggia a Tricase, passando per Brindisi e Taranto, ogni scuola aderente affronterà il tema della pace da una ‘sfumatura’ diversa:

Pace e donna

Pace e accoglienza

Pace e differenze

Pace e famiglia

Pace e povertà

In prima linea nel progetto, anche l’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase che svilupperà la tematica di pace e lavoro.

“In un territorio come quello del capo di Leuca – commenta il Dirigente scolastico dell’Istituto della provincia di Lecce Anna Lena Manca – il binomio tra pace e lavoro è molto importante. Se un territorio garantisce diritti, come il lavoro, i trasporti, i servizi al cittadino, quel territorio ci pacifica”.

Dalle donne all’accoglienza, dalle differenze al lavoro, dalla famiglia alla povertà, la formazione a staffetta invita i ragazzi a riflettere, a consacrarsi a “sentinelle di pace”. Ogni scuola coinvolta organizzerà una giornata di formazione. Saranno ascoltate le ‘preziose’ testimonianze di chi ha avuto l’onore di conoscere don Tonino e ha messo in pratica, nella sua vita, quanto da lui predicato, sia i racconti di chi, pur non conoscendo il messaggio del Vescovo di Molfetta, vive ogni giorno l’esperienza della diffusione della pace nei propri contesti di vita e lavoro.

Il concorso “Sentinelle di Pace”

Oltre alla formazione, si darà via al concorso da cui l’evento prende il nome. Tutti i ragazzi delle scuole che hanno preso parte al progetto potranno partecipare con delle opere inedite, da testi scritti a dipinti, senza escludere la fotografia e i cortometraggi. C’è ancora tempo per partecipare: il termine ultimo per per le scuole interessate per compilare il modulo di iscrizione è l’8 novembre, mentre gli elaborati dovranno essere inviati prima 18 febbraio 2020.

In ogni provincia, ad essere premiate saranno le tre sezioni del concorso (produzione scritta, produzione grafica e produzione multimediale) per un totale di 18 premi del valore di 500 euro. A chiudere il concorso, dunque, sarà la premiazione ospitata dal Teatro Apollo di Lecce il prossimo 18 marzo, alla presenza dell’Istituto di Tricase.

Sempre più attuali, infine, le idee di Don Tonino Bello, precursore dei punti cardine dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Tutte le informazioni sono disponibili qui.