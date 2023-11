Alberi di ulivo donati agli agricoltori che non hanno beneficiato dei sussidi contro la xylella

Ruffano promuove una speciale iniziativa in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che ricorre nella giornata di oggi, martedì 21 novembre.

Grazie ad una delibera della Giunta Comunale, fortemente voluta dall’assessore all’Ambiente Franco De Vitis, il Comune donerà alcune piante di ulivo agli agricoltori che non hanno beneficiato di aiuti pubblici per il diffondersi della Xylella fastidiosa.

La misura è destinata ai proprietari di terreni che ricadono a Ruffano o in agro adiacente, entro una distanza non superiore ad un chilometro dai confini del territorio comunale.

“Abbiamo scelto misura concreta in questo giorno speciale per supportare la ripresa della filiera olivicola, ancora in grave difficoltà a causa della Xylella fastidiosa. Si tratta di un progetto sperimentale per il recupero del paesaggio agrario che supporterà, in maniera completamente gratuita, tutti coloro i quali vogliono farsi artefici del percorso di rinascita che auspichiamo. Gli alberi che verranno donati sono piante ‘certificate’ appartenenti alle cultivar Leccino e Favolosa, resistenti alla Xylella”, ha affermato De Vitis.

“La Giornata Nazionale dell’Albero è un importante momento di sensibilizzazione che quest’anno abbiamo deciso di valorizzare per sostenere quegli alberi e quella filiera ad essi connessa che rischiano di estinguersi sul nostro territorio, con enormi ricadute anche di natura sociale ed economica”, sono state, invece, le parole del Sindaco Antonio Cavallo.

Gli ulivi assegnati a ciascuna persona, che risulterà avente diritto in base alla graduatoria dell’apposito bando, andranno da un minimo di uno fino a un massimo di 50 piante.

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione al bando mediante la modulistica e le indicazioni che saranno a breve fornite sul sito istituzionale del Comune di Ruffano.

L’assegnazione delle piante avverrà sulla base di una graduatoria tra le istanze pervenute che terrà conto del criterio cronologico di presentazione dell’istanza.