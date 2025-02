Donata una sedia a rotelle alla Casa di Riposo “Sacro Cuore” di Lecce

Una Delegazione di Puglia della “Nobile Accademia Internazionale di Storia Patria ‘Santi Giovanni Battista, Giorgio e Michele Arcangelo’” guidata dal delegato, Ennio Frassanito, si è recata presso la Casa di Riposo “Sacro Cuore” della Congregazione delle Suore Discepole del Sacro Cuore in via Monteroni a Lecce per donare una sedia a rotelle utile per far muovere i pazienti con difficoltà motorie, migliorare la qualità della loro vita e partecipare più attivamente alle azioni di comunità.

A consegnarla a suor Laura l’accademico d’onore, Vito Cazzato, imprenditore nel campo sanitario ortopedico.

Con questo gesto semplice e straordinario si è inteso offrire un sostegno concreto a chi ha bisogno allo scopo di condurre una vita dignitosa e serena. L’obiettivo oltre quello di contribuire al benessere è far riacquistare fiducia a chi vive in balia della vulnerabilità.

La Nobile Accademia dei Santi, sotto l’Alto Patronato dell’Ordine dei Cavalieri della Natività, della quale è emanazione, da sempre è in prima linea in campo culturale, sociale, religioso e umanitario.

Guidata dal Presidente Rettore Luigi Garbo, mira a diffondere l’economia sociale e solidale e a onorare persone che si contraddistinguono ad ogni livello in ambito nazionale ed internazionale per operare con attività miranti al bene comune, alla diffusione di gesti di condivisione e a buone pratiche tese alla cultura del dono, andando incontro a chi vive situazioni di disagio sociale o ha fondi limitati che non consentono l’acquisto di presidi sanitari e di dispositivi medici.

L’Accademia dei Santi, nel solco degli insegnamenti di Gesù Cristo, offre un valido sostegno per aiutare le persone a garantire la propria autosufficienza, lasciando un segno tangibile per migliorarne la qualità della vita.