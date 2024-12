Protezione Civile e Polizia Locale di Lecce donano generi alimentari alla Parrocchia di San Guido

Un gesto di solidarietà che scalda il cuore della comunità leccese

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lecce, in collaborazione con la Polizia Locale, ha compiuto un significativo atto di generosità donando alla Parrocchia di San Guido di Lecce un importante quantitativo di generi alimentari. Questa (tonno in scatola, pasta, pelati, riso, legumi e acqua minerale), andrà a potenziare le dispense della parrocchia, fondamentali per la preparazione quotidiana di pasti caldi destinati a chi vive in situazioni di difficoltà.

Questo gesto testimonia come l’unione di forze possa generare risultati concreti e di grande impatto sociale. La Parrocchia di San Guido è da sempre un punto di riferimento per le persone più vulnerabili, offrendo supporto con costanza e dedizione. La donazionenon solo rafforza questa missione, ma rappresenta un esempio virtuoso di come la comunità possa unirsi per affrontare le sfide della povertà e dell’emarginazione.

“Un sentito ringraziamento va a tutto il personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lecce, che si distingue ogni giorno per il proprio impegno su molteplici fronti – afferma l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Lecce Giancarlo Capoccia – dagli interventi durante le emergenze incendi e idrogeologiche, all’assistenza della popolazione anziana e delle persone in difficoltà, fino alla distribuzione gratuita di acqua, frutta e verdura di stagione nei mesi estivi più caldi, i volontari rappresentano una risorsa insostituibile per la città. Con questo gesto – continua – abbiamo voluto sottolineare quanto sia importante fare rete e sostenere chi ogni giorno lavora per garantire un pasto caldo a chi ne ha più bisogno. La solidarietà è il pilastro della nostra comunità e continueremo a impegnarci per aiutare i più fragili, con spirito di servizio e vicinanza umana”.