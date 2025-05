Guardia di Finanza tra Legalità e Solidarietà, donati alla Caritas 35mila giocattoli

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce nei giorni scorsi ha devoluto a scopo di beneficenza giocattoli sequestrati nel corso delle attività istituzionali di controllo economico del territorio.

In particolare le Fiamme Gialle hanno consegnato alla Caritas Diocesana di Lecce oltre 35mila giochi, sequestrati dal Gruppo di Lecce.

Il gesto è stato compiuto su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione dei marchi e tutela del Made in Italy. I giocattoli, preventivamente selezionati e controllati in base alle disposizioni normative e in ottemperanza a quanto disposto dalle autorità, destinati originariamente al mercato illegale, saranno utilizzati per aiutare le famiglie salentine in difficoltà e concedere un momento di felicità ai bambini.

La Caritas Diocesana di Lecce, impegnata da anni a promuovere la testimonianza della carità nella comunità eclesiale salentina, ha accolto con entusiasmo la donazione dei finanzieri e ha sottolineato l’importanza di questi gesti al cospetto dei bambini più sfortunati.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio clima di solidarietà, esprimendo la forte vocazione sociale della Guardia di Finanza e la volontà di essere vicini, con gesti concreti, ai cittadini più bisognosi, anche attraverso la realizzazione di progetti che rafforzano la coesione mediante la condivisione dei propri valori fondanti