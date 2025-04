ALR Onlus e 61º Stormo di Galatina donano un Biluribinometro alla Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Scorrano.

Il ringraziamento ai militari della base di Galatina e’ arrivato anche dalla presidente di ALR Onlus. <<Il nostro impegno come associazione va avanti dal 2014, da più di dieci anni, e il nostro obiettivo è quello di potenziare e migliorare l’umanizzazione delle cure dei vari reparti di Pediatria – ha aggiunto Sonia Chetta – oltre che naturalmente assicurare percorsi di cura e assistenza laddove ci siano particolari casi di malattie tumorali o malattie rare. Sulla scia di questo impegno abbiamo sempre collaborato con le diverse Pediatrie del territorio e ci onoriamo di questa speciale collaborazione con il reparto di Pediatria di Scorrano che è un reparto di eccellenza. Il nostro grazie va a tutti i medici del reparto per quello che fanno per i tanti bambini ricoverati>>. Doverosi anche i ringraziamenti da parte di ALR Onlus per il gesto solidale, al personale militare dell”Aeronautica Militare, che in diverse occasione ha dimostrato grande solidarietà e vicinanza ai nostri progetti. Gli stessi bambini sono spesso ospiti con i propri genitori presso la Scuola di Volo di Galatina dove vengono sempre accolti con grande affetto ed entusiasmo.