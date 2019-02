Donatori di Musica, al Polo Oncologico arriva il maestro violinista Del Prete

Le note del violino per allietare l’attesa dei pazienti e dei donatori del Polo Oncologico di Lecce. E’ la bella idea dell’Unità Operativa Oncologia della ASL di Lecce che, in occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, ha deciso di aderire alla campagna “Donatori in Musica”.

Donatori di Musica è una rete di musicisti, medici e volontari, nata nel 2009 per realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali. “L’esperienza emotiva ed umana dell’ascolto della musica dal vivo è un diritto di tutti, e in particolare di chi si trova ad affrontare situazioni critiche”, lo loro mission.

E così, domani mattina – lunedì 11 febbraio – nella sala d’attesa del Day Hospital di Oncologia, a partire dalle ore 10, si presenterà il Maestro Violinista Francesco Del Prete. Francesco Del Prete, noto violinista, ex componente dei Manigold, e storico musicista della Notte della Taranta, si presenterà con un spalla il suo violino per allietare l’attesa dei pazienti in attesa per le consuete visite e terapie.

Una gran bella idea, non c’è che dire. Un momento, anche se breve, che certamente renderà un po’ più leggera l’esperienza ospedaliera di tanti pazienti salentini.