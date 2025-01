Donati un podoscopio e 10 aerosol ai reparti di Reumatologia Pediatrica e Pediatria

Si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 29 gennaio, la cerimonia di consegna di alcune strumentazioni mediche a due reparti pediatrici del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce. Le donazioni sono frutto dell’iniziativa dell’Associazione Cuore e mani aperte OdV, presieduto dal cappellano del nosocomio di Lecce, Don Gianni Mattia.

Nello specifico, alla Unità operativa semplice dipartimentale di Reumatologia e Immunologia pediatrica è stato donato, in collaborazione con la Cooperativa sociale Art Work, un Podoscopio, strumento diagnostico con il quale è possibile effettuare l’analisi posturale del paziente pediatrico.

Mentre alla Unità Operativa Complessa di Pediatria, il sodalizio ha donato 10 sistemi modulari per aerosol terapia inclusi di kit ampolla e maschere, utili per la somministrazione di farmaci ai pazienti pediatrici in forma di aerosol.

Alla cerimonia odierna erano presenti il Direttore Generale di All Lecce, Stefano Rossi; per la Direzione sanitaria del Presidio, Roberta Tornese e Carmen Attanasi; Adele Civino responsabile del Centro di Reumatologia e Immunologia pediatrica e Flavia Indrio direttore responsabile della Pediatria, oltre stesso Don Gianni e altri rappresentanti dell’Associazione.