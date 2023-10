L’Associazione “Cuore e Mani aperte” dona una Tv e Un saldatore per sacche di sangue al centro trasfusionale di Galatina

Un’altra giornata ricca di emozioni ha visto oggi protagonisti a Galatina i volontari dell’Associazione “Cuore e Mani Aperte” per una donazione che nasce dai cuori dei tanti sostenitori del sodalizio.

Sono stati consegnati a centro trasfusionale del nosocomio galatinese una Tv e un saldatore per sacche di Sangue.

All’iniziativa erano presenti Giacomo Bellomo, Responsabile sanitario facente funzione del Centro; Marcella Turco, direttore amministrativa del ‘Santa Caterina Novella’; il Direttore Sanitario del Polo Ospedaliero Giuseppe De Maria e, naturalmente, Don Gianni Mattia, presidente dell’Associazione Cuore e Mani aperte Odv.

“Il Centro Trasfusionale di Galatina accoglie numerosi pazienti in ogni periodo dell’anno; noi siamo felici che l’Associazione Cuore e mani aperte Odv di don Gianni Mattia, grazie anche alla disponibilità del consiglio direttivo, sia sempre accanto a noi e soprattutto ai pazienti, attraverso le donazioni. Anche la donazione di oggi assume per il nostro Centro Trasfusionale un importante significato perché oltre alla TV che sarà un comfort per pazienti e donatori, è stato regalato un saldatore portatile nuovo per le sacche per la raccolta esterna di cui avevamo estremamente bisogno”, ha affermato Bellomo

“È sempre un piacere partecipare alle donazioni di Cuore e mani aperte, perché in molte occasioni con queste donazioni si sopperisce a quello che noi come ente pubblico non possiamo o non riusciamo a fare. Siamo entusiasti di questo legame con l’Associazione Cuore e mani aperte e, personalmente, mi impegnerò in prima persona nell’interesse dell’utenza e di tutti quelli che, per un motivo o per un altro, hanno bisogno di trasfusioni”, sono state le parole, invece, di Marcella Turco.

“Questa di oggi è l’ennesima dimostrazione di attenzione verso questo ospedale come anche verso tutta l’Asl. Il Centro Trasfusionale di Galatina è una bellissima struttura, un fiore all’occhiello di questo ospedale, abbiamo fatto l’accreditamento anni fa e dobbiamo ringraziare tutti coloro che si sono avvicendati alla guida, dal dottore Mangione che per anni ha guidato da solo questo servizio e all’eccellente dottore Bellomo che è subentrato successivamente e che ha veramente spinto ancora di più questo servizio. Persone che non si vedono spesso in direzione medica perché sono assorbite così tanto dal lavoro e dalla volontà di dare una prosecuzione all’impegno e al lavoro di chi dal principio ha compreso l’importanza di questo Centro Trasfusionale sul territorio, importanza data anche dall’ottima posizione logistica”, ha dichiarato De Maria, che ha voluto ringraziare ‘Cuore e Mani Aperte’.

In chiusura è intervenuto anche Don Gianni Mattia che ha dichiarato: “Come presidente dell’Associazione ci tengo a ringraziare il Centro Trasfusionale dell’Ospedale ‘Santa Caterina Novella’ di Galatina per l’accoglienza e la disponibilità.

Credo che la donazione sia un atto stupendo perché aiuta indistintamente tutti, grandi e piccoli, soprattutto in momenti di forte necessità; ecco Cuore e mani aperte esprime a pieno questo concetto: cuore e mani aperte verso chi ne ha bisogno”.