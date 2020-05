Farmaci da banco per i cittadini in difficoltà, al via “Donare Salute”

Non solo mascherine, gel igienizzante, aiuti alimentari, ma da domani, anche farmaci da banco per i cittadini in difficoltà.

Prosegue senza sosta la corsa alla solidarietà nei confronti di chi, causa emergenza epidemiologica da coronavirus, si trova in stato di indigenza.

Partirà da domani, ripetiamo presso il Centro Operativo Comunale di Via Giurgola a Lecce il servizio “Donare salute”, il servizio rivolto ai cittadini che in questo momento si trovano nella necessità di acquistare farmaci da banco e che non hanno disponibilità per provvedere autonomamente.

Il servizio trae origine dalla donazione di circa 5mila campioni gratuiti di farmaci da banco e integratori, offerti da un gruppo di medici di medicina generale di Lecce e messi a disposizione della Protezione Civile di Lecce con il coordinamento del consigliere comunale Marco Nuzzaci.

L’iniziativa è stata sposata dai medici Maurizio Montinaro, Federica Montinaro e Roberta Lanzillotto, che hanno dato la loro disponibilità alla catalogazione delle medicine e alla gestione del servizio in rapporto all’utenza.

Per effettuare il ritiro gratuitamente al cittadino basterà essere in possesso di ricetta bianca firmata dal medico curante, che i sanitari del Coc provvederanno a verificare. Per avere maggiori informazioni che è interessato potrà contattare il numero della Protezione Civile 0832. 230049.