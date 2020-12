Babbo Natale pensa anche ai bambini in difficoltà, sotto l’albero tanti giocattoli donati col cuore

La

beneficenza è un fiume che non si ferma e trova sempre nuove sorgenti da cui alimentarsi. Così quelli di Anna e Valter, l’associazione di volontariato leccese nata da poco in città, ma a cui sono già collegate tante iniziative per i meno fortunati, ha pensato bene di lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Questa volta si pensa ai bambini, a chi ha il diritto di ricevere in dono un giocattolo in occasione delle festività natalizie e della tanto attesa visita di Babbo Natale, ma vive in situazioni di difficoltà, soprattutto di carattere familiare.

«Una leggenda narra che tanti anni fa in America c’era una giornata, dove i bambini potevano ritirare un dono, ma non perché fossero più sfortunati di altri, semplicemente perché la loro fortuna era proprio quella di essere bambini! Un giorno l’ho letto da qualche parte o forse l’ho sognato ma pensarlo mi fa stare più sereno!», così Alfredo Fiorentino, presidente dell’associazione, ha voluto lanciare tramite Leccenews24.it la sua iniziativa.

Qualche settimana fa l’Associazione Anna e Valter aveva messo all’asta le maglie che le erano state donate dai giocatori del Lecce, dopo la vittoriosa prestazione di Verona contro il Chievo. Il ricavato era stato donato interamente alle famiglie di Melissa e Federico, due bambini pugliesi affetti da Sma.

La generosità degli atleti della società Sticchi Damiani non si era fermata lì. Qualcuno di maglie ne aveva regalate due…Ecco allora che l’associazione Anna e Valter ha messo all’asta quell’ulteriore maglia e dalla vendita, insieme alla generosa donazione di alcuni benefattori, si è raccolto un bel gruzzoletto.

«Ci siamo messi a comprare giocattoli – racconta emozionato Alfredo Fiorentino – da donare ai bambini delle case famiglia ‘Sacro Cuore di Gesù’, ‘Chiara Luce’, Comunità Emmanuel e ‘Tamm’ oltre che alla Caritas di Santa Rosa che ha in carico molte famiglie di extracomunitari. Volevamo però dare un significato al posto in cui consegnare questi doni, cosi abbiamo scelto la Chiesa di San Francesco di Paola, storica chiesa sita nel centro storico, in Piazzetta dei Peruzzi, che per anni ha avuto come parroco don Giovanni Sammarco, deceduto nel 2015 ma con più di 40 anni di sacerdozio in quella chiesa, dove tante generazioni -inclusa la mia- sono passate dalla sua parrocchia. L’indimenticato don Giovanni si proclamava povero, perché viveva nella povertà per aiutare gli altri e per sentirsi al loro stesso livello, per questo abbiamo scelto di organizzare la messa di consegna dei doni in quella chiesa, in sua memoria. La celebrazione si terrà il 23 dicembre alle ore 16.00».

Così dopo la celebrazione, sempre nel rispetto delle norme anti-covid, si consegneranno i regali ai bambini. Sarà un modo per rivivere un’infanzia collettiva con la chiesa piena di bambini, cosa che in quella location non accade più da almeno 10 anni.

«Siamo arrivati quasi a 100 giocattoli nuovi; chi vuole aderire a farcene recapitare altri può chiamare il 389.9487226. Inoltre – conclude Alfredo Fiorentino – nella stessa giornata faremo benedire altri 200 angeli (il ricavato della vendita degli angeli del maestro artigiano Antonio Russetti è stato devoluta al progetto della Bimbulanza di Don Gianni Mattia e dell’Associazione Cuore e Mani Aperte onlus) che doneremo alle Rsa di Lecce ‘Li Marangi’, ‘Villla Sofia’ e ‘Villa Iris’ per tutti i nonni ivi residenti! Voglio ringraziare tanti benefattori che ci stanno aiutando in queste settimane e in maniera particolare l’assessore regionale Alessandro Delli Noci».