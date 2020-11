Il Lecce scende in campo per Federico e Melissa, i due bimbi malati di Sma. All’asta le maglie dei giallorossi

Il Lecce si dimostra ‘grande’ non soltanto sul rettangolo verde di gioco, ma anche abbracciando tante iniziative di solidarietà a cui la società di Via Costadura ha deciso di aderire. Una tra tante quella in favore di Federico e Melissa, due bambini pugliesi rispettivamente di 15 e 8 mesi affetti dalla Sma di tipo 1.

Si tratta di una rara malattia degenerativa, la forma più grave di atrofia muscolare spinale, che può essere affrontata attraverso la somministrazione di un farmaco la cui sperimentazione in Italia è gratuita solo fino ai 6 mesi d’età. Passato quel periodo il farmaco statunitense – Zolgesma – deve essere acquistato per poi essere somministrato soltanto sino al 24esimo mese di età. Ma quel farmaco costa 2,1 milioni di dollari, una cifra incredibile. Il problema insomma è duplice: da un lato economico, certamente. Ma si tratta anche di una lotta contro il tempo, proprio perchè dopo i due anni di vita il Zolgesma non può più essere dato, quindi la terapia va effettuata entro i 24 mesi.

Le famiglie di Federico e Melissa si sono lanciate con amore nell’impresa titanica di smuovere le coscienze e di raccogliere i soldi. Ogni donazione è un piccolo mattoncino.

Il Lecce Calcio e l’Associazione Anna e Valter sono scesi in campo gettando il cuore oltre l’ostacolo. I giallorossi hanno donato le maglie della vittoriosa trasferta di Verona che ha visto gli uomini di Corini imporsi sul Chievo.

Dal 4 all’8 dicembre sarà possibile acquistare quelle maglie sulla pagina facebook dell’Associazione Anna e Valter oppure sulla piattaforma di CharityStars: tutto il ricavato sarà devoluto alle famiglie di Melissa e Federico.

Chiunque intanto volesse fare una donazione lo può fare a questi indirizzi:

-per donare ai genitori di Federico:

https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-il-piccolo-federico oppure tramite Bonifico Bancario sull’IBAN IT57T0708715800000000004971 Intestato a Rossella Nardelli

-per donare ai genitori di Melissa:

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-piccola-melissa?utm_source=whatsapp visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet

https://www.facebook.com/un.futuro.per.melissa/

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al presidente dell’Associazione Anna e Valter: 389.9487226.