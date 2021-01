L’associazione Pronto Soccorso dei Poveri in aiuto dei più bisognosi, “Donate pasta, passate e Parmigiano”

Di Pierfrancesco Albanese



Attualità

Il sodalizio guidato da Tommaso Prima scende in campo per aiutare le persone maggiormente in difficoltà. L’appello è a donare pasta, pomodori e parmigiano.