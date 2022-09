Per un Nido del ‘Fazzi’ più umanizzato, Cuore e Mani Aperte Odv e Kick Off donano 3 poltrone per l’allattamento

Si è svolta nella giornata di oggi la cerimonia di consegna di tre poltrone per l’allattamento al Nido dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La donazione è un’iniziativa congiunta dell’Associazione Cuore e mani aperte OdV, presiduta da Don Gianni Mattia, volto noto e amato della beneficenza in città, e del Centro Sportivo Kick Off di Cavallino.

Dal 2021 ‘Cuore e Mani Aperte‘ è attenta al tema della umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri e si dedica a tutto ciò che può facilitare il lavoro dei sanitari o rendere l’ambiente ospedaliero più “umano” e meno freddo, esercitando, in tal modo, un effetto distensivo sulla psiche del paziente. Non solo, tante sono state le donazioni nei vari reparti ospedalieri di strumentazioni medicali che favoriscono la diagnosi. Per non parlare poi dello Spazio Benessere, della Casa di Accoglienza per i parenti dei degenti e di diverse umanizzazioni pittoriche di risonanze magnetiche, tac e intere unità operative pediatriche. Il tutto senza mai dimenticare i viaggi della ambulanza pediatrica, la famosa ‘Bimbulanza‘, che gratuitamente trasporta minori bisognevoli di cure verso i maggiori centri d’eccellenza d’Italia dove poter trovare cure più adeguate alle loro patologie (in tante situaioni proprio Kick Off ha sostenuto le spese per quei viaggi della Bimbulanza).

Alla cerimonia di consegna delle tre poltrone per allattamento erano presenti: Eugenia Carluccio della Direzione Sanitaria del ‘Fazzi’, il presidente di Cuore e Mani Aperte OdV, don Gianni Mattia, la coordinatrice infermieristica del reparto Gianpalma Gravili e il direttore responsabile facente funzioni della Neonatologia, Adriano Bove.

Lettera di ringraziamento per la donazione

“Dicono che una donna diventi madre nel momento esatto in cui sente il primo vagito del proprio figlio. Questo però lo dicono gli uomini e i libri. Il cuore di una donna sa di essere madre nel momento esatto in cui immagina il volto del proprio bambino e sente il battito del suo cuore. – sono le parole con cui Don Gianni Mattia ha presentato l’iniziativa -. Una donna si riscopre madre nel momento esatto in cui sa che dentro di sé cresce una vita ed è quella vita a renderla madre, quell’amore che l’avvolge proteggendola. Una donna quando porta dentro di sé il frutto del suo essere madre protegge il suo amore più grande e quando lo offre al mondo consapevole che un giorno dovrà lasciarlo andare, quello rappresenta il primo atto di fiducia verso sé stessa come madre, verso il mondo come dimora e verso il suo stesso bambino o bambina che in esso lascerà la sua impronta. Abbiamo visto tante donne diventare madri e abbiamo scelto con dolcezza di offrire loro un posto dove poter sentire quel legame speciale che si sviluppa quando occhi negli occhi e con una manina posata sul cuore, il nutrimento diventa vita. Il seno di una donna è come un albero della vita con tante ramificazioni che trasportano nutrimento, protezione e amore. Non c’è nulla di più bello di un bambino attaccato al seno di sua madre, di un bambino che ricambia lo sguardo innamorato di chi attraverso di lui nasce e rinasce. Oggi doniamo queste tre poltrone per l’allattamento al Nido del Fazzi e continuo a pensare che anche la simbologia numerica sia un messaggio di fede e amore“.

Come sostenere l’Associazione Cuore e Mani Aperte OdV

Per sostenere l’associazione ‘Cuore e Mani Aperte’ si possono consultare:

– il sito www.cuoreemaniaperte.it;

– la Pagina Facebook Cuore e mani aperte OdV

– il Gruppo Facebook Amici della Bimbulanza.

Riferimenti

– Franco Russo, vicepresidente Ass.ne Cuore e Mani Aperte: 392 15 19 668

– [email protected]