Una speranza in più per i bambini del Fazzi, donata strumentazione operatoria a Chirurgia pediatrica

È stato un gesto di solidarietà quello dell’associazione “Cuore e mani aperte” OdV e dell’associazione di volontariato “Michela, l’Angelo farfalla” che ha donato diverse strumentazioni operatorie altamente specializzate all’Unità Operativa “Chirurgia pediatrica” dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Si è tenuta ieri, giovedì 17 giugno, presso il piazzale esterno del piano rialzato del nosocomio leccese la cerimonia di benedizione e consegna delle strumentazioni.

Presenti all’evento il Direttore Generale, Rodolfo Rollo, Monsignor Michele Seccia, Arcivescovo metropolita di Lecce, il sindaco Carlo Salvemini, il sindaco di Melendugno Marco Marcello Potì e il Responsabile F.F. del reparto, Michele Pagliarulo.

La donazione è stata possibile grazie ad un sodalizio tra le due realtà benefiche, l’associazione “Cuore e mani aperte” OdV presieduta da Don Gianni Mattia e l’associazione di volontariato “Michela, l’Angelo farfalla”, presieduta da Veronica Montefusco, mamma della piccola Michela Pia Bufano, prematuramente scomparsa il 18 ottobre 2020 a soli 3 anni.

“Si tratta della donazione di preziosi dispositivi atti a migliorare la qualità della tecnica chirurgica mininvasiva e della diagnostica ecografica”, ha dichiarato il dottor Michele Pagliarulo, Responsabile F.F. della Chirurgia pediatrica. “Tutto ciò, ancora una volta, a beneficio della platea di piccoli pazienti chirurgici salentini”.

“Da sempre la nostra associazione ha sposato l’idea della cura che passa attraverso il prendersi cura e questo si rende possibile anche con l’umanizzazione degli spazi ospedalieri, ma alcune volte ci rendiamo portatori di strumenti prettamente medici, perché riconosciamo il grande impegno di tutti coloro che nello svolgimento della propria professione, che amo definire come missione, abbiamo visto lottare per restituire speranza a chi a loro affidano figli, figlie, mariti, mogli e chiunque si ami”, sono le parole con cui Don Gianni Mattia, presidente e fondatore dell’Associazione Cuore e mani aperte ha presentato l’iniziativa.

“Ad appena otto mesi dalla nascita in cielo di Michela, ci ritroviamo a seguire, come fedeli servitori, la strada che ha delineato per noi, una strada che, ogni giorno, annovera nuovi elementi: l’esercito di Michela. E così, per volere dell’angelo farfalla, da madre di Michela per sempre sono diventata la mamma di tutti i bambini, che cerchiamo di aiutare come possiamo, perché quando un bambino sorride, il cielo si riempie di farfalle”- ha commentato Veronica Montefusco, presidente di “Michela, l’angelo farfalla” associazione di volontariato.

Per info consultare:

il sito www.cuoreemaniaperte.it

la Pagina Facebook Cuore e mani aperte OdV

il Gruppo Facebook Amici della Bimbulanza

Pagina Facebook Michela, l’angelo farfalla Associazione di volontariato

Riferimenti:

Franco Russo, vicepresidente Ass.ne Cuore e mani aperte: 392 15 19 668

info@cuoreemaniaperte.it