Raccolta di gilet catarifrangenti per i migranti del Salento, l’iniziativa del Pronto Soccorso dei Poveri

Regalare un gilet catarifrangente costa pochissimo, può salvare la vita di una persona e contribuisce a diffondere quella cultura della sicurezza stradale che deve diventare un valore per tutti. Parte da questi semplici considerazioni la nuova iniziativa del Pronto Soccorso dei Poveri all’ indomani dell’ ennesimo incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane ciclista di colore che è stato investito da un’ auto sulle strade del Salento e che purtroppo non indossava questo semplice indumento che lo avrebbe reso certamente più visibile al conducente del mezzo che ha compiuto la tragica manovra.

‘Abbiano bisogno di questi gilet o di giubbini fosforescenti – afferma Tommaso Prima, presidente dell’ associazione – che vogliamo distribuire a tanti nostri giovani amici migranti che si arrischiano sulle strade buie con mezzi di fortuna per recarsi al lavoro o per consentirsi una passeggiata di svago dopo una dura giornata di fatica. Abbiamo bisogno anche di luci da posizionare sulle biciclette, di segnali luminosi e di semplici lampadine tascabili da donare a tanti ragazzi extracomunitari perché non è più possibile che si perda la vita per la mancanza di un dispositivo di sicurezza così semplice da reperire’.

Come sostenere l’iniziativa

Per sostenere l’iniziativa, fare le donazioni o comprare i dispositivi di sicurezza si può contattare il 346.9537000.