Doppio centenario a Galatone, Nonna Mimì e Nonno Paolo festeggiano 103 e 101 anni

Una giornata speciale per la comunità di Galatone, che si stringe attorno a due figure emblematiche della comunità: Nonna Mimì e Nonno Paolo, entrambi centenari. Il Vice Sindaco Biagio Gatto, insieme a una rappresentanza dell’amministrazione comunale, della Polizia Locale e del Centro Anziani, ha fatto visita ai due festeggiati, portando loro gli auguri della città.

Nonna Mimì, nata a Nardò il 13 ottobre 1921, ha spento oggi le 103 candeline. Un traguardo straordinario, che la rende un vero e proprio monumento di longevità. La sua vita è stata un continuo donarsi agli altri: mamma di sei figli, nonna di sedici nipoti e bisnonna di ben ventuno pronipoti, è stata per tutti un punto di riferimento, una guida saggia e amorevole. Qual è il segreto della sua longevità? “Amore per la famiglia, un’alimentazione semplice e genuina, e un bicchiere di buon vino rosso a cena”, confida con un sorriso.

Nonno Paolo, nato ad Aradeo il 13 ottobre 1923, compie oggi 101 anni. Una vita dedicata al lavoro nei campi, fatta di sacrifici e di una tenacia che lo ha portato a costruire un futuro solido per la sua famiglia. Padre di quattro figli, nonno di dodici nipoti e bisnonno di diciassette pronipoti, è un esempio di tenacia e di amore per il lavoro.

Il Sindaco Filoni ha voluto sottolineare l’importanza di questi due centenari per la comunità: “Nonna Mimì e Nonno Paolo sono un patrimonio inestimabile per la nostra città. Le loro vite, ricche di esperienze e di valori, rappresentano un esempio per tutti noi. Sono testimoni di un tempo che non c’è più, ma che continua a vivere nei loro ricordi e nelle storie che ci raccontano. A loro va il nostro più sentito ringraziamento e un augurio di tanti altri anni sereni”.

Le celebrazioni si sono svolte in un clima di grande gioia e commozione. Parenti e amici si sono stretti attorno ai due centenari per festeggiare questo importante traguardo. Tanti i regali, i fiori e gli auguri ricevuti. Ma il dono più grande per Nonna Mimì e Nonno Paolo è stato l’affetto dei loro cari.

Le storie di Nonna Mimì e Nonno Paolo, d’esempio per le nuove generazioni, ci ricordano l’importanza dei valori familiari, del lavoro e della semplicità. Sono un esempio per le nuove generazioni, che spesso sono alla ricerca di modelli positivi a cui ispirarsi.

L’intera città di Galatone si unisce a questo momento di festa, augurando a Nonna Mimì e Nonno Paolo ancora tanti anni di salute e serenità. Che la loro storia continui a essere un’ispirazione per tutti noi.