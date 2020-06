Cosa regalare per un anniversario, dal proprio a quello di parenti e amici

Gli anniversari sono una delle ricorrenze da non dimenticare. Questo vale sia per il proprio anniversario – di fidanzamento o di nozze – sia per quello delle persone care.

Difatti non è solo il proprio anniversario ad essere importante, senza contare che c’è anche chi è single e non ha alcun anniversario da festeggiare. C’è però quello dei propri genitori e in alcuni casi quello dei parenti o degli amici. Quindi, direttamente o indirettamente, tutti abbiamo a che fare con queste ricorrenze.

Partiamo con la situazione più importante, il nostro anniversario, dove ogni errore può costare molto caro. Dimenticarsi di una data così importante è una delle più frequenti cause di litigio nella vita di coppia. Anche se, va detto, sarebbe anche una delle situazioni più facili da evitare. In primo luogo con gli smartphone e le nuove tecnologie, perché si possono avere promemoria per ogni ricorrenza importante. Quindi la sbadataggine non è più giustificata. Il secondo modo è invece con la comunicazione all’interno della coppia. Se tra fidanzati o coniugi si parla e si pianifica cosa fare e come festeggiare, non c’è il rischio che qualcuno si dimentichi della giornata di festa. Se invece si sta in silenzio fino all’ultimo, quasi a volere fare un test, può capitare la grave dimenticanza (quasi sempre del marito).

Qualunque sia la situazione è importante ricordarsi per tempo della ricorrenza, perché sia per organizzare la serata, sia per i regali di anniversario, serve un minimo di pianificazione.

Cosa fare non dà mai grossi grattacapi. Una cena fuori o una cenetta cucinata con cura a casa sono classici che non deludono mai. Al massimo si perde un po’ di tempo per cercare un locale adeguato all’importanza della festa.

Il regalo per anniversario invece dà qualche pensiero in più. Qui però entra in gioco Internet perché grazie al web anche la ricerca di regali è diventata molto più semplice e veloce. Inoltre con gli e-commerce come dottorgadget.it si possono fare compere anche in questo periodo, per non lasciarci a mani vuote e senza regalo nemmeno per una ricorrenza.

Nel caso l’anniversario non sia il nostro le cose cambiano un po’, ad esempio il regalo per anniversario non è sempre necessario. Magari ai propri genitori si può fare, basta un pensiero per stringersi ancora più vicini. Soprattutto se i festeggiamenti coinvolgono tutta la famiglia e non solo mamma e papà. Con le coppie di amici invece non è strettamente necessario, a meno che non facciano una festa. In questo caso il regalo è d’obbligo, ma sono evenienze rare che in genere si fanno solo per gli anniversari importanti che coincidono con le cifre tonde. Ad esempio per i 10 anni di matrimonio una bella festa in compagnia non è affatto una cattiva idea. Per le cenette romantiche ci sono tantissime altre occasioni.

Quindi ricordatevi sempre le date degli anniversari, segnatevele tutte nel calendario dello smartphone e ricordatevi di fare i regali. Basta anche un pensiero da pochi euro. È il gesto ad essere importante e la felicità delle persone a cui volete bene vi ripagherà di ogni euro speso.