Abbigliamento sanitario, come sceglierlo e quali sono le caratteristiche?

Le divise hanno tutte lo stesso compito primario, ma si differenziano a seconda della categoria e professione esercitata. Si adeguano a leggi e ambienti, proteggono gli indumenti indossati e comunicano spesso la mission aziendale.

Anche quando si tratta di abbigliamento sanitario e camici dei medici, ci sono delle regole da seguire ben precise. Dai colori alla forma, lo stile e l’igiene vengono sicuramente al primo posto. Il personale sanitario deve trasmettere sicurezza, deve essere riconosciuto tra la folla e il paziente deve potersi lasciar andare dinanzi a queste figure.

Il rigore e la pulizia rappresentano da sempre il mondo del personale sanitario, con una forte attenzione al dettagli e a cosa quel camice o divisa possa comunicare.

È un luogo di lavoro non facile e con una divisa che trasmette una responsabilità di alto livello. Ci si affida a queste figure professionali: ma se fossero senza divisa cosa cambierebbe? A livello psicologico si attuerebbe un processo particolare, non riconoscendo la figura come adeguata.

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche dell’abbigliamento sanitario e come sceglierlo.

Cosa esprime un camice da medico?

La divisa non deve essere intesa come un elegante outfit da lavoro, bensì come un simbolo che rappresenta e valorizza la professione. In particolare, l’abbigliamento sanitario e il camice de medico è importante per dare sicurezza ai pazienti e assumere un certo tipo di rigore.

Non per nulla, un medico o un infermiere non si presenterebbe mai in pantaloncini e t-shirt a cospetto di un suo paziente. Il medico indossa il colore bianco, con camici che hanno uno stile rigoroso e di alta qualità.

Il consiglio è di rivolgersi a siti che vendono camici da medico personalizzati, così da poter fondere eleganza – stile con tessuti traspiranti – comodità e rigore con un tocco personalizzato, che fa sempre la differenza.

Abbigliamento sanitario, quali sono le caratteristiche essenziali?

Le figure professionali che compongono il panorama sanitario sono tantissime, ognuna delle quali con una divisa e una mission da portare avanti. Dagli infermieri ai medici, ai veterinari, alle divise per analisi di laboratorio sino al medico curante di famiglia.

Ogni camice e divisa ha uno scopo ben preciso, non solo di comunicazione indiretta ma anche di igiene e comodità. In un ambiente ospedaliero è importante che si adotti uno stile adeguato, preciso e che l’abbigliamento sia pulito. Non è tutto, queste divise devono garantire un’ampia libertà dei movimenti oltre che essere confortevoli per tutte le ore di lavoro passate in piedi.

Traspiranti, facili da lavare e resistenti meglio scegliere di materiali in cotone o poliestere. Chi indossa questa divisa svolge una professione delicata, importante e di grande responsabilità.

Ci sono degli elementi che contraddistinguono il personale sanitario in maniera particolare. Un esempio tra tutti sono i colori, dove il bianco è protagonista del camice da medico in corsa, mentre il verde è per le sale operatorie.

Gli infermieri adottano spesso divise per essere riconosciuti, con colori differenti a seconda del reparto a cui sono assegnati. In pochi sanno, inoltre, che influisce nella scelta anche il grado di specializzazione e il tipo di lavoro che sono chiamati a svolgere.