Puglia, via ai test sierologici nei laboratori Lifebrain. Anche Lecce tra i centri disponibili. Dove effettuarli

Partiranno da domani 28 maggio in Puglia le analisi sierologiche destinate a verificare la presenza degli anticorpi contro il Covid-19. I laboratori Lifebrain, stretti in un network che in Italia conta oltre 300 centri analisi, metteranno a disposizione le sedi di Taranto e Lecce per effettuare i test che consentono l’individuazione di un’infezione in atto o di tracce di un’infezione contratta in passato, a seconda degli anticorpi rilevati.

Sarà possibile in tal modo garantire un supporto alle analisi epidemiologiche e identificare gli individui senza coronavirus o che abbiano incrociato la malattia in passato.

Partendo da un normale prelievo di sangue, i test sierologici indagano, infatti, le sostanze presenti nel siero e consentono di misurare la quantità e le tipologie di anticorpi prodotti dal nostro sistema. La comunità scientifica ha ribadito spesso come le indagini sierologiche siano essenziali per la ricostruzione del decorso della pandemia da coronavirus, se inserite in un programma di testing che includa un trattamento efficace a fronte di analisi e tamponi che rilevino la presenza del virus in un dato momento.

Occorre tener presente la differenza che separa i test sierologici dai tamponi: gli uni volti a rilevare tracce che segnalino l’avvenuta contrazione della malattia, gli altri strumenti che consentano di individuare la positività al virus al momento della sottoposizione al test del paziente.

Tra i centri messi a disposizione in Puglia per le indagini sierologiche anche il Laboratorio Analisi Pignatelli di Lecce e il centro Lifebrain San Giorgio di Collepasso, che fanno parte delle 13 strutture presenti nel territorio pugliese.

Dove effettuare i test in Puglia

Lifebrain-CCM Taranto Taranto Viale Virgilio, 97/A 74121; Lifebrain-SAN GIORGIO Collepasso Lecce Via Giovanni Pascoli, 1 73040; Lifebrain-PIGNATELLI Lecce Via Martiri D’Otranto, 2 73100; Lifebrain-CENTRO MANDURIA Taranto VIA UGGIANO, 29 74024; Lifebrain-SAN LUCA RACUGNO Taranto Via Orsini, 35 74123; Lifebrain-PRUSCIANO TARANTO via Berardi 75A-79 74123; Lifebrain-BIOCHEMICAL Lizzano Taranto Via XXIV Maggio, 54 74020; Lifebrain-UTTA Pulsano Taranto Via Dante Alighieri, 69 74026; Lifebrain-MASTRANGELO Massafra Taranto 9, V. Brindisi 74016; Lifebrain-BURANO Grottaglie Taranto Viale Matteotti 51 74023; Lifebrain-GINOSINO GINOSA MARINA Ginosa Marina Taranto Viale Jonio nc 74025; Lifebrain-GINOSINO Ginosa Taranto Via Francesco Santamaria 74013; Lifebrain-DE QUARTO Taranto Taranto Via Circonvallazione die Fiori, 255/Q.