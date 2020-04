Fermati dopo una giornata in ospedale: a letto senza cena due medici multati a Roca

Nell’aria c’è qualcosa che non va. E non ci riferiamo, ovviamente, solo al virus che continua a girare liberamente senza svelare ancora troppo di sé.

Il timore di incrociare furbetti affetti dalla oramai nota “sindrome da passeggiata”, mette sul chi va là le forze dell’ordine. Il rischio però è di farsi prendere la mano e non mettere in campo il necessario buonsenso in queste operazioni.

Ieri sera è toccato a due giovani medici essere fermati e multati mentre cercavano un supermercato per fare la spesa e acquistare quanto necessario per la cena.

L’episodio è accaduto a Roca, marina di Melendugno e i medici sono stati multati ognuno con un verbale sostanzioso.

Erano usciti dal loro appartamento di Roca, dove risultano domiciliati, per fare la spesa settimanale e provvedere alla cena ma sono stati fermati per i controlli e, malgrado le autocertificazioni e le spiegazioni, ai due giovani sono stati elevati, non uno bensì due verbali.

I due medici lavorano in uno degli ospedali salentini e ieri avevano fatto come al solito il proprio turno che in questo periodo, si può ben immaginare, è più impegnativo del solito per via delle tensioni legate all’emergenza sanitaria.

Dopo i verbali, la beffa

Il tempo di espletare tutte le formalità, raccogliere dati e dichiarazioni e i due sono medici sono rimasti senza cena. Sì, perché dopo aver girato nel circondario, non sono più riusciti a trovare nessun supermercato aperto.

I medici hanno cercato di spiegare che erano rientrati stanchi e sfiniti da una giornata in ospedale e che l’indomani avrebbero avuto nuovamente il turno in corsia, ma gli agenti non hanno voluto ascoltare ragioni.

L’avventura dei due medici si è conclusa davanti a due bottigliette di acqua liscia, l’unica cena che i due operatori sanitari si sono potuti permettere.