Un alveare di opportunità, nasce il progetto eCO-in a San Cesario di Lecce

San Cesario di Lecce si appresta a vivere una nuova e coinvolgente esperienza di comunità grazie al progetto “eCO-in“, un’iniziativa ambiziosa che mira a trasformare un’area dismessa in un vero e proprio hub di sostenibilità e inclusione sociale.

Lanciato dall’Associazione Domus Medica in collaborazione con numerosi partner, il progetto punta a formare persone a rischio di esclusione sociale all’imprenditoria sostenibile, offrendo loro l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro e di contribuire alla costruzione di una comunità più forte e resiliente.

Il progetto è stato finanziato nell’ ambito del programma ‘Puglia Capitale Sociale 3.0 – Linea A’ – CUP B55I23000520009.

Cosa prevede il progetto?

– Formazione all’autoimprenditorialità: attraverso corsi specializzati, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per avviare attività economiche sostenibili, come quelle legate all’agricoltura biologica e all’apicoltura;

– Creazione di una co-house: verranno realizzati spazi di co-housing sociale dove persone di tutte le età potranno vivere insieme, condividere esperienze e apprendere le tecniche dell’agricoltura sostenibile;

– Promozione della biodiversità: attraverso l’apicoltura e la creazione di orti urbani, il progetto contribuirà a tutelare la biodiversità e a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile.

Perché è importante?

Il progetto “eCO-in” rappresenta un’opportunità unica per:

– Combattere l’esclusione sociale: offrendo formazione e lavoro a persone svantaggiate;

– Promuovere lo sviluppo sostenibile: valorizzando le risorse locali e adottando pratiche agricole rispettose dell’ambiente;

– Creare una comunità più coesa: favorendo l’incontro tra persone di diverse età e background.

Come partecipare?

Per maggiori informazioni e per partecipare al progetto, è possibile contattare l’Associazione Domus Medica o seguire gli aggiornamenti sui canali social dedicati che saranno attivati in questi giorni.

Info

E-mail: [email protected]

cell.: 330 657 740

La conferenza stampa di presentazione del progetto

La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì, 15 novembre 2024 alle ore 17.30 presso la Sala Attico del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce.

Introdurrà i lavori Elisa Rizzello, Assessore al Welfare del Comune di San Cesario di Lecce. Seguiranno i saluti istituzionali di Giuseppe Distante, Sindaco di San Cesario di Lecce e Vincenzo Carlà, Sindaco di Lequile.

Interverranno:

Silvana Cazzante, Presidente dell’Associazione Domus Medica

Maria Luisa De Benedetto, Dirigente Scolastica dell’IISS ‘Presta-Columella’ di Lecce

Riccardo Rucco, Direttore di Asesi

Giovanni Achille, Presidente della Fondazione Cucurachi – Achille

Cristian Delle Noci, Biologo – Apicoltore

Daniele Greco, Apicoltore

Paolo Marini, Agronomo

Modererà Marco Renna, noto giornalista del territorio.

Pay off dell’ evento

«Contribuisci a costruire una comunità più forte, inclusiva e sostenibile!»

Le dichiarazioni di Silvana Cazziante, Presidente dell’ Associazione Domus Medica

«Il progetto ‘eCO-in’ – afferma la dott.ssa Silvana Cazzante, presidente dell’Associazione Domus Medica odv – nasce dalla volontà di raggiungere un fine sociale: l’integrazione armonica di tutti gli individui nella società attraverso una logica del noi che prenda il posto dell’imperante logica dell’io. Il complesso di esperienze e competenze professionali, tecniche e relazionali andrà a costituire un “capitale intellettuale” aggiornato ai continui e rapidi cambiamenti della società moderna. Il progetto rappresenta la possibilità di far acquisire competenze, attitudini e comportamenti sani e costruttivi, creando, allo stesso tempo, reti di relazioni con la comunità, le istituzioni locali, le aziende e i partner».