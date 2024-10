Ambiente, mobilità, energia. Il territorio dà il suo contributo grazie alle attività di “Econoi”

Cogliere le esigenze delle comunità salentine in tema di sostenibilità ambientale, risparmio energetico, mobilità sostenibile e farle partecipare alle scelte: con questo intento la Provincia di Lecce continua a proporre al territorio le coinvolgenti attività di informazione e sensibilizzazione del progetto “Econoi”. Che alla fine approderanno in un documento che sarà adottato dall’Assemblea dei Sindaci della provincia di Lecce.

E’ in pieno svolgimento, infatti, un processo partecipativo sui temi ambientali tra i referenti tecnico-politici ed i portatori di interesse (81 Comuni aderenti, cittadini, stakeholder, scuole ed associazioni), supportati da ricercatori del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Università del Salento.

Dopo la somministrazione di un questionario che ha coinvolto gli 81 Comuni aderenti, segue ora un momento di raccolta dei vari orientamenti delle amministrazioni e delle aspettative delle relative popolazioni in materia di energia e mobilità sostenibile, attraverso tre momenti di confronto.

La nuova tappa di questo percorso è, infatti, un programma di tre incontri territoriali che si terranno il 24 ottobre a Corigliano d’Otranto (ore 16.30) presso il Castello de’ Monti, il 29 ottobre a Taviano (ore 10.15) presso l’aula magna dell’Istituto comprensivo e il 31 ottobre a Veglie (16.30), presso la sala consiliare.

L’obiettivo è quello di creare tre occasioni di confronto a livello territoriale sui temi in agenda, con tutti i soggetti interessati: attraverso l’animazione di un facilitatore, emergeranno bisogni, aspettative, sostenibilità delle proposte in termini di efficientamento energetico e di mobilità sostenibile, valutando ciò che è stato realizzato e ciò che si ritiene utile per il futuro. Attraverso questi strumenti di democrazia partecipativa, ogni Comune coinvolto può così partecipare direttamente alle scelte politiche che riguardano le materie ambientali, così importanti per il territorio salentino.

In particolare, in questa fase di incontri, saranno coinvolte le realtà associative, le scuole, il mondo produttivo, che potranno confrontarsi e avanzare proposte di mobilità sostenibile e proporre idee sulle tematiche del risparmio energetico, da sviluppare anche attraverso varie ipotesi organizzative come, ad esempio, l’attivazione di GAF (Gruppi di Acquisto Fotovoltaico) o delle Comunità energetiche, con parte diligente i Comuni stessi o i cittadini. Ed ancora, potranno valutare le necessità di verde in senso lato (sia urbano che extraurbano) in un territorio in cui il paesaggio e la salubrità ambientale sono messi a dura prova a causa della Xylella fastidiosa, che ha devastato gli oliveti e ridotto al minimo le aree verdi.

Chi intende partecipare può farlo inviando una mail a [email protected].

Il percorso partecipato prevede, poi, due incontri conclusivi. Si arriverà, così, alla redazione del documento finale che sarà “ratificato” dall’Assemblea dei Sindaci della provincia di Lecce.

Tutto questo accade grazie al progetto “Econoi”, che è stato scelto e finanziato alla Provincia di Lecce (con 20mila euro) nell’ambito dell’ “Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della L.R. 28/2017 – Legge sulla partecipazione” per l’anno 2022.