Domani la “Giornata degli Alberi” 2021, in tutti i capoluoghi di Puglia si metteranno a dimora piante forestali

L’edizione 2021 della “Giornata degli Alberi” (prevista dalla legge n. 10 del 2013) si incastona tra le iniziative del progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L’appuntamento di quest’anno è teso a diffondere la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale, oltre nel progetto “Radici della legalità”, di intesa con la Fondazione Falcone.

Domenica 21 in ogni capoluogo di Provincia della Puglia e in alcune città dei Parchi Nazionali del Gargano e dell’Alta Murgia, ci sarà una campagna di messa a dimora di piante forestali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e peri-urbani, fornite dai Reparti Carabinieri della Biodiversità per il miglioramento della qualità della vita nelle città; nello specifico alle ore 9.30 a Lecce, presso il Parco “Belloluogo” verrà piantato un esemplare di Quercia Vallonea, pianta tipica del territorio salentino, alla presenza del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce, Colonnello Jacopo Ristori e delle altre Autorità.

Lunedì 22 novembre, in ultimo, tutti i Reparti dei Carabinieri Forestali della Regione saranno impegnati in un vasto programma di incontri di educazione ambientale con la popolazione scolastica, realizzati in tutte le province della Regione, con la partecipazione di oltre 5.000 studenti di 215 classi di 70 plessi scolastici, ove saranno messe a dimora altrettante piante forestali.

Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, ha così voluto fornire il proprio contributo per salvaguardare le prospettive di vita ed orientare lo sviluppo sostenibile delle attuali e future generazioni, conformemente al processo in atto di transizione ecologica.

In Puglia e nel resto d’Italia, sarà così possibile il coinvolgimento di migliaia di cittadini nonché degli studenti e dei rappresentanti del mondo della Scuola, con il quale i Carabinieri Forestali hanno da tempo un solido e proficuo rapporto di

collaborazione nel campo dell’educazione ambientale, attraverso la quale si riesce a mettere in relazione le persone con l’ambiente, con l’obiettivo di sviluppare comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale e forestale.