Un regalo speciale per 6000 piccoli alunni salentini, presentata l’edizione 2023/2024 de “Il mio diario”

Nella mattinata di oggi, presso l’Istituto Comprensivo Statale “P. Stomeo–G. Zimbalo”, in via Agrigento a Lecce, si è svolta la cerimonia di presentazione dell’agenda scolastica della Polizia di Stato “Il mio Diario”.

Il progetto, giunto ormai alla 10ma edizione, è stato realizzato dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha visto la distribuzione negli anni di 530mila diari negli istituti primari di tutto il territorio nazionale.

Per l’edizione dedicata all’anno scolastico 2023/2024 sono state scelte, oltre alla provincia di Lecce, anche quelle di Reggio Emilia, Pordenone, La Spezia, Brescia, Asti, Belluno, L’Aquila, Viterbo, Pesaro Urbino, Cagliari, Arezzo, Pistoia, Terni, Vibo Valentia, Napoli, Ragusa, Reggio Calabria, Pescara, Rimini, Varese e Rovigo.

Nel Salento sono circa 6000 i bambini della 4 quarta elementare che il primo giorno di scuola hanno trovato in dono sul loro banco un diario “speciale” che li accompagnerà per tutto quest’anno scolastico.

Protagonisti dell’agenda sono oltre a Geronimo Stilton, noto personaggio della letteratura per ragazzi, i supereroi della legalità Vis e Musa che, con l’aiuto dei loro amici animali, si propongono ai giovani studenti come figure di riferimento vicine al loro sentire e alla loro età.

Attraverso le loro avventure, al fianco degli amici della Polizia di Stato, vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni, quali fra tutti il bullismo e il cyberbullismo.

L’agenda “Il mio Diario” si offre come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti e linguaggio adeguati al target dei destinatari, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell’educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile discendenti, in primis, dalla Costituzione.

Per l’edizione 2023-2024, oltre ai temi che da anni costituiscono la struttura del diario, vengono affrontati gli argomenti che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inserito nei programmi della materia dell’Educazione Civica: “La Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale”.

La finalità del progetto è anche quella di offrire uno spunto e un supporto sia agli insegnanti che ai genitori, che affrontando assieme ai piccoli i temi contenuti, possano guidarne la loro crescita e la loro educazione.

Questo primo giorno di scuola è stato reso speciale anche grazie alla presenza di alcuni reparti della Polizia di Stato che hanno interagito con i bambini creando curiosità ed interesse: le unità cinofile, assieme ai cani di nome Udor e Yaki della Polizia di frontiera di Brindisi, le Unità Operative di Pronto Intervento Uopi con la loro Jeep specializzata, gli atleti delle Fiamme Oro con il racconto delle loro attività sportive e poi la Volante e i motociclisti della Stradale, il tutto seguito dall’obiettivo attento dell’operatore di Polizia Scientifica che ha immortalato i momenti salienti di questa giornata!