Il futuro si costruisce oggi: l’educazione previdenziale sbarca al Liceo “Pietro Colonna” di Galatina

L’educazione previdenziale rappresenta una chiave di volta fondamentale per la costruzione consapevole del futuro dei giovani. In un mondo del lavoro in costante evoluzione, comprendere i meccanismi di welfare e previdenza non è un lusso, ma una necessità per poter effettuare scelte informate.

Primo appuntamento con l’Inps per studenti e studentesse

In quest’ottica di sensibilizzazione e avvicinamento, la Direzione Provinciale INPS di Lecce ha avviato un significativo progetto di cultura e educazione previdenziale, i cui frutti si sono visti nel primo di due seminari tenutosi il 14 novembre 2025 presso il Liceo Classico “Pietro Colonna” di Galatina. L’evento ha coinvolto gli studenti e le studentesse delle classi quarte e quinte dell’istituto scolastico, offrendo loro le nozioni più utili per navigare il mondo della previdenza e dei servizi offerti dall’Inps. Il prossimo incontro è già fissato per il 21 novembre 2025 e interesserà il Liceo delle Scienze Umane del medesimo Istituto.

L’Inps e il fondamento del Welfare State

I lavori sono stati aperti dal saluto della Dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Rita Meleleo, che ha presentato l’iniziativa e gli esponenti Inps presenti.

A seguire, il Dott. Giuseppe Garrisi, Direttore provinciale dell’ Inps di Lecce, ha illustrato le finalità del progetto, sottolineando l’importanza di fornire ai giovani la piena consapevolezza delle future scelte in campo lavorativo e previdenziale. Il Dott. Garrisi ha poi tracciato una sintetica panoramica delle attività dell’Istituto, evidenziando come l’articolo 38 della Costituzione italiana sia il fondamento del welfare state italiano e, di conseguenza, dei compiti istituzionali dell’Inps. Ha inoltre rimarcato come l’Inps sia oggi l’Ente previdenziale più grande in Europa, capace di grande efficienza anche grazie a un imponente processo di informatizzazione che gli permette di operare con un numero di dipendenti inferiore a quello di analoghe istituzioni europee.

Successivamente, Massimo De Giorgi, Presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Lecce, ha ribadito il valore dell’iniziativa, spiegando a grandi linee la funzione e il ruolo sociale rivestito dagli Organi Collegiali all’interno dell’Istituto.

Dalla storia all’Intelligenza Artificiale: prestazioni e apprendistato

Gli interventi tecnici del Dott. Andrea De Tommasi e della Dott.ssa Fanny Totaro, qualificati funzionari e relatori, sono stati introdotti da un video che ha ripercorso la nascita e l’evoluzione storica dell’Inps. Il video ha evidenziato come l’Ente abbia raggiunto impressionanti capacità e velocità di calcolo, sfruttando pienamente la telematizzazione e implementando anche l’Intelligenza Artificiale nei propri processi produttivi.

I relatori hanno poi descritto, con un linguaggio semplice e coinvolgente, le prestazioni di maggiore interesse per i giovani, spiegando al contempo le relative modalità di finanziamento. Particolare attenzione è stata dedicata al contratto di apprendistato, mettendone in luce la peculiare natura contrattuale che include un fondamentale contenuto formativo, e chiarendo la differenza esistente rispetto ad altri istituti come il tirocinio, l’alternanza scuola-lavoro e gli stage.

Un dialogo con il futuro

In chiusura, la Prof.ssa Meleleo ha ribadito come il lavoro sia un diritto e un dovere per ogni individuo, lasciando spazio alle domande degli studenti e delle studentesse. Gli interventi hanno testimoniato il vivo interesse suscitato dagli argomenti, con richieste di spiegazioni puntuali che hanno evidenziato la rilevanza delle tematiche trattate per il pubblico giovanile. A tutte le domande è stato fornito un riscontro esaustivo e preciso.

L’incontro è stato concluso dal Dott. Garrisi, che ha voluto sottolineare l’esistenza di interessanti opportunità gestite dall’Inps, quali borse di studio, viaggi studio all’estero e in Italia, e altri servizi rivolti principalmente a ragazzi e ragazze in età scolastica, che potranno beneficiarne sussistendone le condizioni.

L’iniziativa si è dunque rivelata un successo, offrendo ai futuri lavoratori e lavoratrici un prezioso strumento di conoscenza per affrontare con maggiore consapevolezza il loro percorso professionale e previdenziale.