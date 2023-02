“Sulla Strada Giusta-Angeli Vigili”, al via un percorso di educazione stradale per gli studenti

Ha preso il via oggi e terminerà a fine maggio il primo percorso formativo di educazione stradale “Sulla Strada Giusta-Angeli Vigili”, progetto di 167Different promosso dall’associazione Angeli di Quartiere con la collaborazione dell’Automobile Club Lecce. Beneficiari dell’iniziativa saranno circa 1200 studenti della scuola media “Quinto Ennio” di Lecce che parteciperanno al progetto.

“Ci siamo – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Saverio Sticchi Damiani – con questo importante percorso formativo e di sensibilizzazione si concretizza il protocollo d’intesa siglato lo scorso novembre tra l’Ente e gli Angeli di Quartiere il cui scopo è intraprendere nuovi piani di azione per il coinvolgimento e la sensibilizzazione degli utenti della strada. L’educazione e la sicurezza stradale rientrano tra le più importanti attività dell’Aci e nella sua mission istituzionale e grande è l’impegno di risorse dell’Ente in un contesto di solida collaborazione tra i Ministeri dell’Infrastruttura e della Mobilità sostenibile, della Salute, dell’Interno e dell’Istruzione”.

Il Format è costituito da un percorso che si snoderà in tre momenti. Il primo step, che prevede giornate formative strutturate e plasmate sull’età evolutiva dei discenti a cui sono rivolte, si svolgerà nella settimana dal 27 febbraio al 3 marzo. Si stimoleranno i partecipanti, attraverso esempi interattivi e ludici, su quali siano i comportamenti giusti e sbagliati, mostrata la segnaletica stradale, si parlerà del percorso “casa-scuola”, per i ragazzi di terza media, verrà proposta la prova di un dispositivo oculare interattivo di visione alterata/simulata in grado di mostrare la differenza tra visione normale e visione sotto effetto di alcolici su un percorso tracciato, in modo da far avere un’esperienza concreta degli effetti degli alcolici sui riflessi del corpo.

Il secondo step del progetto vedrà i ragazzi impegnati in un momento di sintesi riflessiva con la consegna degli elaborati di un concorso a tema.

Nel mese di maggio, infine, in occasione della Settimana UE della Sicurezza Stradale si terrà una giornata finale con la consegna delle targhe simboliche relative ai tre elaborati considerati più pertinenti e la consegna dell’attestato “Patente” di angeli vigili a tutti i partecipanti e le speciali targhe di patente “oro” “argento” e “bronzo”.