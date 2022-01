Tre milioni di euro per l’efficientamento energetico della Scuola Primaria di Porto Cesareo, approvato il progetto esecutivo

È stato approvato nella giornata di ieri, nel corso della Giunta Comunale, il progetto esecutivo per gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Primaria di Via Rossini a Porto Cesareo.

Con un importo complessivo di 3milioni, 297mila 857,51 euro, i fondi, in caso di approvazione finale, saranno stanziati dalla Regione Puglia. L’opera s’inserisce quindi nel Piano Regionale triennale dell’Edilizia scolastica 2018/2020.

L’intervento sulla scuola primaria fa parte dell’azione, più ampia, che coinvolge tutti gli istituti scolastici che hanno sede nella località rivierasca.

“Dopo il progetto relativo agli interventi di adeguamento sismico ed efficientemento energetico della Scuola Primaria di via Piccinni, anche quello finanziato dalla Regione per un importo di circa 1milione 200mila euro – spiega il Sindaco Silvia Tarantino, e i cui lavori inizieranno entro l’anno in corso, guardiamo al futuro prevedendo gli interventi sulla scuola elementare di via Rossini. Abbiamo impegnato molto della nostra azione amministrativa a sostegno della scuola e dei servizi rivolti ai nostri ragazzi, il nostro futuro”.