Il “Principe Poeta” nel Salento. Due appuntamenti dedicati alla poesia di Antonio De Curtis in arte Totò

Torna nel Salento e lo fa per presentare il suo ultimo lavoro dedicato al nonno. Ma non è la semplice presentazione di un libro. È un viaggio. Appassionato ed emozionante. Con garbo e delicatezza, sarà proprio Elena Anticoli De Curtis, nipote del grande Totò, a prenderci per mano e a portarci a spasso tra le viuzze che percorrono una vita e raccontano un cuore, quello del Principe de Curtis in arte Totò.

A Soleto, domani, 4 maggio e a Castrignano dei Greci, domenica 5 maggio, “Il Principe Poeta – Tutte le poesie e le liriche di Totò”, a cura di Elena Alessandra Anticoli De Curtis, con la collaborazione di Virginia Falconetti e la prefazione di Vincenzo Mollica.

Totò, il Principe Poeta

Lo hanno reso famoso le sue battute e le sue movenze che hanno caratterizzato il personaggio “Totò”. Ma era un principe vero, con la più grande delle nobiltà, quella dell’anima.

L’artista Totò, che con la sua maschera raccoglie successi, nasconde l’uomo che ha conosciuto delusioni e amarezze, ma che crede nel bene e non sopporta la prepotenza, crede nella bellezza e nell’amore a cui, ci insegna, non bisogna rinunciare mai.

Questo è il poeta Antonio De Curtis che attraverso la sua “poesia etica” parla al cuore della gente.

Nelle sue poesie c’è il respiro di un’esistenza, ci sono i successi, le delusioni, gli amori e la nostalgia. E poi c’è un mondo intero, c’è Napoli, la sua città, con le sue bellezze contraddittorie.

Lo sguardo è quello di chi osserva senza essere visto e, proprio per questo, racconta la parte più vera di sé.

Due date da non perdere

“Il Principe Poeta – Tutte le poesie e le liriche di Totò” è una raccolta completa, con cinque inediti, che rilancia e riscopre la poesia di Totò. Le poesie sono state riprese dalle carte originali proprio dalla nipote Elena, insieme a Virginia Falconetti.

Elena Anticoli De Curtis, terzogenita dell’unica figlia di Totò, dal 2016 porta avanti un progetto che punta a restituire respiro non solo all’attore comico Totò ma soprattutto all’uomo, al musicista, scrittore, poeta e pensatore.

Due gli appuntamenti per rivivere la suggestiva presenza del grande Totò.

Domani 4 maggio, a Soleto, presso il Centro Anziani, alle ore 19.30,

e domenica 5 maggio presso il Palazzo Baronale “de Gaultieris” a Castrignano dei Greci,

Elena Anticoli De Curtis autrice del libro “Il Principe Poeta” dialogherà con Antonietta Fulvio, giornalista.

Durante le due serate, l’omaggio musicale al grande del Maestro Francesco Faiulo, baritono e della Salento Brass dei Maestri Martino e Matteo Mario Pezzolla.

L’evento è organizzato da Antonio Manzo e Tiziana Protopapa in collaborazione con i Comuni di Soleto e Catrignano dei Greci.

