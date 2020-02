Istituito l’elenco per mediatori interculturali. Grande riconoscimento per una professionalità richiesta in Puglia

È stato finalmente firmato il 13 febbraio scorso presso l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Lecce il Protocollo di Intesa tra i partner per l’istituzione del primo elenco per Mediatori Interculturali.

Le firme sono state apposte da tutti gli enti che si sono attivati per risolvere le complesse problematiche sociali legate alla presenza di migranti e soprattutto di minori stranieri non accompagnati, presenti nella Regione Puglia.

La buona notizia per i mediatori interculturali giunge dopo che sono trascorsi 12 mesi dalla firma del Protocollo d’Intesa tra il Cefass – Lecce, il Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia, l’ASL di Lecce, la Procura della Repubblica per i Minori di Lecce, il Tribunale per i Minorenni di Lecce e il Centro Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata.

L’istituzione dell’elenco, tenuto e gestito dal Cefass, è visibile sul sito www.cefasslecce.it e chiarirà il ruolo e la professionalità del Mediatore Interculturale nei vari ambiti in cui la sua presenza è prevista.

Grande del resto è la richiesta di Mediatori Interculturali sul territorio regionale; l’albo darà così la possibilità ad aziende, enti e istituzioni di avvalersi dei professionisti formati e qualificati dal Cefass.

Il traguardo raggiunto rappresenta a tutti gli effetti una base solida di partenza per ascoltare le esigenze di chi lavora nell’ambito della Mediazione, favorendo l’ottenimento delle necessarie tutele e del rispetto dei propri diritti.