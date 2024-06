Sole, mare e …. democrazia! Ultime ore per andare a votare

Mentre ci avviciniamo alla chiusura dei seggi, non possiamo ignorare la sensazione di déjà vu che pervade questa ennesima tornata elettorale. Sono ore cruciali per i cittadini di Lecce e Copertino chiamati a scegliere chi dovrà indossare la fascia tricolore, ma perché andare a votare? È un po’ come partecipare a una caccia al tesoro, solo che il tesoro è una cabina elettorale e il premio è… beh, la soddisfazione di aver fatto il proprio dovere, di non aver lasciato agli altri il potere di decidere, di contribuire a scegliere il candidato migliore. E se non dovesse vincere? Meglio lamentarsi con la consapevolezza di aver messo un segno che poteva essere determinante invece di dire “non è colpa mia” alla prossima discussione su quello che è stato fatto …o non fatto, su cosa va… o non va.

Il Grande Dilemma: Spiaggia o Seggio?

Certo, i comuni chiamati al ballottaggio non sono i piccoli borghi dove anche un voto può fare la differenza, ma anche se ci sono mille altre cose da fare in questa splendida giornata di sole (andare al mare, l’ennesima maratona su Netflix, lavorare o semplicemente il dolce far niente), il tempo che si perderebbe per imprimere un segno di spunta sulla scheda è veramente minimo. Anche se la scelta tra andare al mare o andare a votare è un dilemma che pone da una parte, la tentazione di un tuffo rinfrescante a Porto Cesareo o una passeggiata sulla sabbia dorata di Gallipoli e dall’altra, il dovere civico di recarsi al seggio elettorale, c’è tempo per entrambe le cose: una nuotata veloce prima di dirigersi al seggio o magari un pranzo a base di frutti di mare per festeggiare il voto.

Se c’è una cosa che queste ultime ore di voto garantiscono, sono le discussioni in famiglia. Mamme, papà, nonni e zii, ognuno con la sua opinione ben precisa su chi votare. Chi ha bisogno di un dibattito politico in TV quando si può avere direttamente a casa propria?

Che siate entusiasti o rassegnati, arrabbiati o euforici, ricordatevi che ogni voto è importante. E se proprio non vi va di votare, beh a quel punto nessuno vi può impedire di scegliere di fare altro.

Buon voto a tutti o buona giornata di mare, a seconda delle vostre preferenze! E ricordate: ogni voto conta… o almeno così ci piace pensare.