A Nardò, partiti gli interventi di eliminazione delle erbacce

È iniziato ieri mattina su strade, marciapiedi e altre aree pubbliche della città di Nardò, un intervento di radicale eliminazione delle erbacce che, come ogni anno in questo periodo, crescono rapidamente incidendo sul decoro urbano.

Peraltro, le temperature tutt’altro che rigide e la pioggia delle ultime settimane hanno determinato una crescita esponenziale di verde irregolare.

L’assessore al Verde Pubblico Andrea Giuranna, tecnici e funzionari comunali e i rappresentanti dell’azienda Agriservice, hanno messo a punto un programma di lavoro su diverse macroaree della città.

Una unità è impegnata in ambito urbano, una sulle marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina e una a Sant’Isidoro. Nei prossimi giorni toccherà a Boncore e alle altre aree periferiche del territorio cittadino.

L’eliminazione delle erbacce segue, nel calendario della manutenzione del verde pubblico, un grosso intervento di potatura, ripulitura e messa in sicurezza di alberi e fusti verdi della città.

“Come ogni anno in questo periodo – evidenzia Giuranna – contrastiamo con un intervento radicale la crescita irregolare delle erbacce in ogni zona della città. Uno sforzo ulteriore rispetto all’azione ordinaria di diserbo, frutto di un puntuale lavoro di programmazione fatto con l’ufficio. Serve un po’ di pazienza e di comprensione da parte di tutti, il calendario così come stilato non trascura alcuna parte della città, per questo non servirà sollecitare singoli interventi su questa o quella strada. Contiamo di fare bene, dappertutto e in fretta”.