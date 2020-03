Bandiere a mezz’asta in tutta Italia in segno di lutto: le foto dal Salento

Nell’aria le note di Tito Schipa. In lontananza il suono delle campane direttamente da Piazza del Duomo. Per le strade, invece, silenzio assordate. Anche a Lecce questa mattina si è tenuta la cerimonia della bandiera a mezz’asta per commemorare le vittime dell’epidemia Coronavirus.

Il Paese intero, per mezzo dei suoi amministratori locali, si è fermato alcuni istanti rivolgendo un pensiero a chi in questa lotta non ce l’ha fatta. I decessi in tutta Italia, ad ogni, sono oltre 11mila e così tutti si sono fermati a mezzogiorno in punto, in segno di cordoglio per i lutti.

Anche a Lecce il Sindaco Carlo Salvemini ha osservato la cerimonia, in rigoroso silenzio, ai piedi di quella che storicamente è l’entrata principale di Palazzo Carafa. In un messaggio postato su Facebook il primo cittadino del capoluogo aveva scritto:

“Sarò anche io all’ingresso del Comune, come tutti i i sindaci. per riunire idealmente le rispettive comunità in un momento di raccoglimento dedicato alle tante vittime di questa epidemia; e quanti ogni giorno combattono per impedirne di nuove”

Cerimonie solenni anche nel resto della provincia. L’iniziativa è stata voluta della presidenza della Repubblica e durerà fino a fine emergenza.