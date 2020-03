Emergenza coronavirus: N&B di Domenico Scordari dona oltre 5000 gel igienizzanti alla comunità di Martano

In questa situazione di emergenza globale, in cui sono tutti chiamati a comportarsi con la massima trasparenza e responsabilità per il bene dell’Italia intera, l’azienda storica di produzione di cosmesi N&B, riconosciuta nel mondo per il suo impegno a tutela delle Persone e del Pianeta, scende in campo per fornire il proprio aiuto e assistenza.

N&B lancia l’iniziativa solidale Martano Città dell’Aloe #andràtuttobene: un segnale di sostenibilità rivolto alla propria comunità per far fronte alla gestione dell’emergenza COVID-19, e contrastare l’urgenza legata alla scarsa reperibilità di gel igienizzante sul territorio locale.

In questi giorni, i laboratori N&B hanno messo a disposizione la struttura, i propri collaboratori, le tecnologie e il know how del team Ricerca & Sviluppo, per produrre un quantitativo importante di gel igienizzante mani. Oltre 5.000 confezioni di gel igienizzanti mani che saranno donati e messi a disposizione di tutti i cittadini di Martano.

Significativo in questa iniziativa il coinvolgimento diretto non solo dell’Amministrazione Comunale di Martano, ma anche del COC (Centro Operativo Comunale) e delle associazioni di volontariato martanesi che stanno effettuando la distribuzione del prodotto a domicilio in tutte le case dei martanesi.

L’iniziativa rientra nel progetto Martano Città dell’Aloe, nata nel 2017 grazie all’intesa tra N&B e l’Amministrazione Comunale di Martano, con l’intento di veicolare una nuova filosofia di collaborazione tra pubblico e privato, per migliorare la comunicazione e l’immagine della cittadina e sensibilizzare tutti verso i temi della sostenibilità e del rispetto verso l’ambiente.

Con questo gesto, il presidente Domenico Scordari si rivolge ai propri concittadini “Una scelta in linea con i nostri valori più profondi secondo i quali “proprio nel momento del bisogno bisogna tendere la mano“! e rivolge un ringraziamento speciale al Primo cittadino, sindaco Fabio Tarantino e alle Associazioni di categoria che stanno operando sul campo per condividere questo sincero messaggio di forza e coraggio.

“Andiamo avanti tutti uniti a combattere contro questo nemico invisibile, convinti che insieme supereremo presto questa difficoltà! Siamo fiduciosi che andrà tutto bene e insieme a voi siamo orgogliosi di essere italiani!”, queste le parole di Domenico e Marinella Scordari che insieme a tutti i collaboratori di N&B e Naturalis Bio Resort rivolgono il proprio messaggio positivo #andràtuttobene a tutti i cittadini Italiani e nel mondo che stanno vivendo questo difficile momento.