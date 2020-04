Google, in Puglia spostamenti per lavoro diminuiti del 64%. Ecco lo studio dei dati

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha obbligato oltre la metà della popolazione globale a restare in casa. Stroncare le occasioni di contagio è la prima mossa per uscire quanto prima dal tunnel “Covid-19”: l’Italia, dopo la Cina, è stato il primo Paese a ordinare il distanziamento sociale, obbligando tutti i cittadini a rimanere tra le mura domestiche.

Le misure restrittive, che di settimana in settimana si sono fatte sempre più stringenti, non solo hanno modificando le abitudini quotidiane, ma hanno anche fatto crollare il dato sugli spostamenti circa l’80% in tutta Italia.

Ad affermarlo è uno studio condotto da Google, in un report capace di mostrare in percentuale come si sono modificati gli spostamenti nel tempo e su diverse aree geografiche, in relazione a una serie di luoghi come “negozi e attività ricreative”, “generi alimentari e farmacie”, “parchi”, “stazioni di trasporto pubblico”, “luoghi di lavoro” e “abitazioni”.

Gli spostamenti in Italia

Le informazioni vengono create a partire da un insieme di dati “aggregati e anonimizzati” degli utenti che hanno attivato la Cronologia delle posizioni, “un’impostazione che è disattivata per default – spiega Google – può essere disattivata in qualsiasi momento dal proprio Account Google e i dati si possono sempre eliminare dalla propria Cronologia”.

Come funziona lo studio? Il meccanismo per il gigante dell’informatica è semplice e si basa sullo stesso principio utilizzato per misurare in tempo reale il traffico per strada (con Google Maps) o l’affluenza in un locale pubblico.Utilizzando la stessa tecnologia, Google ora ci spiega come ci stiamo muovendo durante l’epidemia da coronavirus.

Il dato nazionale parla di una diminuzione pari all’85% di affluenza in farmacie e negozi di generi alimentari, -94% bar e ristoranti, -87% i trasporti, -90% i parchi, -63% lavoro. Di convesso, è aumentata del 24% la residenzialità.

Gli spostamenti in Puglia Sulla stessa media nazionale si pone la Puglia che in queste settimane ha fatto registrare un -94% l’affluenza in ristoranti, pub e bar in genere; -85% in farmacie ed alimentari, -88% nei parchi publichi e nelle stazioni di transito. Gli spostamenti verso il luogo di lavoro sono diminuiti del 64%, mentre la percentuale di permanenza in casa registra un +25%.

“Mostreremo – spiega Google – le tendenze su un arco di diverse settimane con le informazioni più recenti che si riferiscono a 48-72 ore prima della pubblicazione. L’aumento o la diminuzione delle visite apparirà in punti percentuale, mentre non saranno condivisi i numeri assoluti delle visite.

Per proteggere la privacy delle persone, non verrà resa disponibile alcuna informazione personale identificabile, come la posizione di una persona, i contatti intercorsi o gli spostamenti”. “Data l’urgente necessità di tali informazioni – conclude l’azienda – ove possibile forniremo anche approfondimenti su aree geografiche più specifiche. Nelle prossime settimane lavoreremo per aggiungere altri paesi e aree”.

