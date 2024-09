Le ‘foje creste’, un gustoso tesoro nascosto nelle campagne del Salento

Il Salento, con la sua terra rossa e il sole cocente, è un vero e proprio scrigno di prelibatezze. Tra i suoi tesori nascosti, spiccano le erbe spontanee, un patrimonio che fa parte della tradizione culinaria e della cultura locale.

La raccolta delle verdure di campagna selvatiche è un’attività che si tramanda di generazione in generazione, un legame indissolubile tra l’uomo e la natura. Queste piante, che crescono rigogliose tra i muretti a secco, lungo i sentieri e nelle campagne, sono state per secoli un alimento fondamentale, una fonte di vitamine e sali minerali indispensabili per la sopravvivenza.

Un patrimonio millenario

Il Salento vanta una straordinaria varietà di erbe spontanee, ognuna con le sue caratteristiche organolettiche e i suoi usi in cucina. Li zanguni, le cicureddhre, gli sprucini: le erbe spontanee sono protagoniste indiscusse in cucina e di numerose ricette tradizionali, tramandate di madre in figlia. Un tripudio di colori e profumi, dove ogni pianta racconta una storia, un’antica tradizione. Il finocchietto selvatico, con il suo sapore intenso, l’ortica, dalle proprietà depurative, il tarassaco, noto come “dente di leone” e la borragine, con i suoi fiori blu intenso. La loro versatilità le rende un ingrediente prezioso per chi ama sperimentare e creare piatti genuini e saporiti. Un intreccio di sapori che non ha paragoni.

Raccolgere le verdure di campagna spontanee è un’esperienza sensoriale unica. Il profumo intenso della macchia mediterranea, il tocco delle foglie tra le dita, il sapore autentico di un piatto preparato con ingredienti freschi e genuini: tutto questo contribuisce a creare un legame profondo con la natura e le tradizioni del Salento. Non è facile però e non ci si può improvvisare esperti, se si considera che molte piante sono simili ad altre non commestibili o di alcun valore culinario.

Le erbe spontanee del Salento sono un tesoro nascosto che merita di essere (ri)scoperto e valorizzato. Sono un patrimonio culturale e ambientale inestimabile, un ponte tra passato e presente, un simbolo di una cultura contadina che resiste al tempo.