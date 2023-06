Esami di maturità: si comincia con la prova di italiano. Ecco le tracce

Si sono presentati di buon’ora davanti ai cancelli degli istituti scolastici d’Italia, armati di vocabolario, dizionario dei sinonimi e contrari e forse qualche appunto nascosto, gli oltre 500mila studenti che saranno impegnati negli esami di maturità.

Oggi la prima prova scritta, quella di italiano, forse la più temuta, che ha preso il via alle 8:30, con l’apertura del plico telematico. In attesa del “grande giorno”, i maturandi hanno cercato su internet alcune ‘soffiate’ per affrontare lo scritto senza preoccupazioni, ma alla fine le tracce svelate non hanno confermato mai quelle del «toto-tema». O quasi mai…

Gli alunni possono scegliere tra tre tipologie di tema: tipologia A “Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano”; tipologia B “Analisi e produzione di un testo argomentativo”; tipologia C “Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”.

Le tracce

Moravia con un brano tratto da ‘Gli Indifferenti’ e Salvatore Quasimodo con ‘Alla nuova luna’ che fa parte della raccolta ‘La Terra impareggiabile’ sono tra le tracce proposte. C’è anche il brano ‘Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’ tratto da un testo di Marco Belpoliti. ‘L’idea di nazione’ con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B ‘Analisi e produzione di un testo argomentativo’

Un testo tratto da Piero Angela ‘Dieci cose che ho imparato’ e l’altra proposta del tipo B con la comprensione e l’analisi del testo sottoposta ai maturandi, a quanto apprende l’ANSA.

E tra le proposte c’è anche un testo tratto da Oriana Fallaci, Intervista con la storia, libro della grande giornalista e scrittrice del 1977.

Una delle tracce di attualità, infine, richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla Maturità.

Vitatissimi smartphone, tablet e qualsiasi strumento tecnologico i ragazzi avranno sei ore per completare l’elaborato.

Naturalmente ci sono anche gli studenti salentini all’opera e, se un tempo alla vigilia delle prove difficilmente si usciva da casa, ieri sera, nella “Notte prima degli esami”, gli alunni si sono radunati davanti alla alla scuola o in strada, con un animo tutt’altro che teso.

Domani si svolgerà la seconda prova specifica per ogni indirizzo di studio, mentre, il 25 la terza, ma solo per licei opzione internazionale ed ESABAC. Per gli altri è stata eliminata.