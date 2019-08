Ferragosto, tutti in vacanza con la famiglia. E così anche le ‘sex workers’ prendono le ferie, i dati di Escort Advisor

Mai come in questi giorni, a cavallo di ferragosto, le città si scoprono vuote. Tante le attività commerciali e gli studi professionali che chiudono per godersi la meritata pausa. Lavora chi proprio lo deve fare o non può permettersi le ferie; certamente chi, con la sua attività, consente agli altri di godersi le vacanze, chi deve assicurare i servizi pubblici essenziali che non si fermano.

Tutti gli altri? Al mare o in montagna, comunque in ferie, a riposarsi e a godere del giusto relax.

Anche le escort vanno in vacanza e si prendono una pausa.

Secondo Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, si ha un calo considerevole di attività da parte delle sex workers, ovvero le signore che svolgono quello che banalmente viene definito il mestiere più antico del mondo.

I dati snocciolati non temono smentite. Facendo riferimento al 2018, in perfetta linea con il 2019, si sono registrate una media giornaliera di escort attive in Italia di 18.262 a giugno, di 19.150 a luglio, di 15.688 ad agosto.

Rispetto al mese di luglio, ad agosto sono attive mediamente il 18% di escort in meno in Italia, calo che arriva al 27% nella settimana di ferragosto.

Ma come si fa ad essere certi di questi dati? Semplice, con il proprio motore di ricerca EA-Bot, Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort nel Belpaese per poter verificare i numeri recensiti dai propri utenti.

Grazie a questa costante attività, il sito è in grado di conteggiare i singoli numeri di telefono pubblicizzati (anche su più siti) da una escort, fornendo così delle statistiche riguardo l’attività nelle singole città e nelle province da nord a sud.

‘A Roma si può riscontrare un calo del -52%, contando 1856 escort in attività in media negli altri mesi, contro le 900 presenti a Ferragosto. Milano, stessa tendenza: -48% e si passa da una media di 1694 escort a 880. Napoli è soggetta ampiamente al fenomeno con il -65%, in media annuale sono attive 871 escort, contro le 302 di Ferragosto.

Anche le mete turistiche sono in linea con questi dati: Firenze conta un -57%, Lecce segna un -61%.

Le spiegazioni per questo calo sono molteplici. Innanzitutto perché i clienti sono impegnati in vacanza con le loro famiglie così alcune escort scelgono di dirigersi verso le mete turistiche mentre altre rimangono in sede guadagnando di più visto il calo della concorrenza.

Fatto sta che il sito ha registrato un calo del 24% di utenti collegati tra luglio e agosto.