A fuoco un’imbarcazione nel porto di Otranto, ma è un’esercitazione

Nella giornata di ieri si è svolta un’esercitazione antincendio portuale coordinata dalla Guardia Costiera di Otranto in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Maglie, l’associazione Misericordia di Otranto, l’agente di sicurezza del porto, la cooperativa Ormeggiatori e l’equipaggio del battello disinquinante “Ievoleco”.

I militari, hanno riscontrato un principio d’incendio a bordo di un’unità navale ormeggiata in porto. La Guardia costiera ha immediatamente inviato alcune pattuglie via mare e via terra disponendo l’uscita della motovedetta CP768.

Nel corso dell’esercitazione la squadra dei Caschi Rossi di Maglie, intervenuta con due mezzi terrestri, ha perfezionato le operazioni di contenimento ed estinzione dell’incendio, già avviate dal personale di bordo e dal natante presente in porto.

L’esercitazione – che ha avuto la finalità di testare il livello di addestramento del personale, oltre che monitorare l’efficienza e la funzionalità dei mezzi antincendio immediatamente e direttamente disponibili in ambito portuale – si è conclusa con la completa estinzione dell’incendio e la bonifica dei locali della nave allagati, promuovendo la cooperazione tra gli operatori portuali e le Istituzioni coinvolte nella gestione delle emergenze portuali.

Al termine dell’esercitazione si è svolto un de briefing con tutti gli attori partecipanti, durante il quale sono stati analizzati gli aspetti tecnici ed operativi emersi nel corso dell’attività addestrativa.

Il Comandante, il Tenente di Vascello Francesco Scarola ha ringraziato tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito alla riuscita dell’esercitazione, il cui svolgimento è stato pienamente soddisfacente rispetto ai piani ed ai protocolli di emergenza in vigore.