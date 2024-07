Estate al Museo, un tuffo di emozioni e storie tra mare e archeologia

Pronti per un’estate ricca di avventure e scoperte al Museo del Mare Antico di Nardò? Il programma di “Estate al Museo” offre due appuntamenti imperdibili per giovedì 25 e sabato 27 luglio, tra laboratori didattici, passeggiate narrative e tanto divertimento.

Giovedì 25 luglio, ore 18.00: “Un mare di emozioni” invita i bambini dai 6 ai 12 anni a un’avventurosa visita animata tra i reperti del museo. Attraverso giochi e colori, i piccoli partecipanti esploreranno il mondo delle emozioni, proprio come le onde del mare che solcavano le navi degli antichi Romani. Un laboratorio didattico di archeologia che stimolerà la fantasia e la creatività dei bambini, accompagnandoli in un viaggio emozionante attraverso la storia e la cultura del Mediterraneo. Costo: 5 euro (promozione estiva). La prenotazione è obbligatoria (328 5762647 – 329 0070282).

Sabato 27 luglio, ore 18.30: “Frascone: tante storie da raccontare” vi porterà alla scoperta della Baia del Frascone, un luogo ricco di fascino e memorie. In collaborazione con Avanguardie, verrete accompagnati in una suggestiva passeggiata lungo la costa, dove verrete rapiti dalle storie che si celano tra la sabbia e le tamerici. Storie di veterani di guerra, di uomini e donne che hanno abitato e coltivato queste terre, testimonianze di un passato che prende vita tra le suggestioni del paesaggio. A conclusione della serata, un rinfrescante calice di vino vi delizierà il palato. Costo: 12 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni. La prenotazione è obbligatoria (328 5762647 – 329 0070282).