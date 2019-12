“Natale che spettacolo!”, Lecce si prepara a celebrare le feste. Ecco il programma

Un programma ricco e denso, per delle feste natalizie che quasi certamente non scontenteranno gli abitanti della città e i visitatori del capoluogo salentino. Si è da poco conclusa la conferenza stampa dedicata alla presentazione degli eventi previsti a Lecce per tutto il periodo di Natale e Capodanno, dai prossimi giorni fino al 6 gennaio che chiuderà le vacanze.

Presenti alla conferenza stampa presso l’Open Space di Palazzo Carafa il sindaco della città di Lecce Carlo Salvemini, insieme all’assessore allo Spettacolo e Turismo Paolo Foresio, l’assessore alla Mobilità Marco De Matteis e l’assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo. Dai mercatini di Natale agli eventi dedicati a famiglie e bambini, passando per le mostre d’arte, il programma non lascia a desiderare e promette un mese di eventi proprio per tutti.

Molto importante la sinergia tra pubblico e privato, che permette di andare incontro alle esigenze di tutti. Al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale soprattutto la cura per gli allestimenti e per i decori della città, che diventano il segno distintivo della città addobbata per il tutto il periodo natalizio.

Viabilità e qualità dei servizi

Come ogni anno, il capoluogo salentino riempie le proprie strade di visitatori che rimangano affascinati dalle bellezze architettoniche e che, perché no, decidono di concedersi una passeggiata per le vie illuminate alla ricerca del regalo perfetto. Anche quest’anno, quindi, compito dell’Amministrazione comunale è quella di garantire gli standard dei servizi a partire dalla viabilità.

La mobilità a Lecce durante il periodo festivo, dunque, si arricchisce di servizi gratuiti per tutti i cittadini che sceglieranno di raggiungere il centro cittadino in navetta. Inoltre, gli orari della Ztl subiranno una variazione, anticipandone l’attivazione nei giorni feriali dalle 21:00 alle 19:00 a partire dal 14 dicembre e fino al 6 gennaio.

Come per altre occasioni, prosegue il servizio gratuito di parcheggio e navetta: ogni giorno a partire dalle ore 15:45 fine alle ore 01:00, saranno due le linee Sgm che collegheranno il centro al Foro Boario (linea rossa) e a Settelacquare (linea verde) con una frequenza di 15 minuti (di 10 minuti negli orari di punta). A disposizione anche le aree dell’Università, della Asl e della Camera di Commercio, per un totale di circa 1180 posti destinati ai parcheggi.

Grande attenzione anche alla viabilità di alcuni quartieri, i due più popolosi di Lecce. A beneficiare del piano di viabilità sarà il quartiere San Pio (compresa l’area di Borgo Pace), dove si concentrano moltissimi studenti, con la linea 28 e il quartiere Leuca con la linea 23: entrambe le linee, infatti, passeranno da una frequenza di 45 minuti a una di 20.

Ad integrare i servizi di sosta e navetta gratuite sarà l’estensione della sosta tariffaria anche ai giorni festivi.

Il programma

Tanti gli eventi e le manifestazioni. Concerti, balletti, rassegne, mercatini, presepi, alberi di natale. Di tutto e di più, in ogni punto della città o quasi. Un cartellone ricco dal quale abbiamo appuntato ciò che a nostro avviso è proprio da non perdere. Ma sul sito del Comune sono comunque consultabili tutti gli altri appuntamenti.

Accensione dell’Albero di Natale, 6 dicembre, Piazza S. Oronzo, ore 18.00

Festa del Cioccolato, 6-8 dicembre, Piazza S. Oronzo, dalle 10.00 all’01.00

Fiera di Santa Lucia – mostra di presepi, natività e pastori, 7-23 dicembre, Castello Carlo V

Presepe artistico, 8 dicembre – 6 gennaio, Piazza Duomo (inaugurazione l’8/12 alle h. 19.00)

Mercatino delle Creatività, 8 dicembre – 6 gennaio, Via Libertini e Via Trinchese

Mercatino dell’ Artigianato e dell’Enogastronomia Locale, 9-19 dicembre, Piazza S. Oronzo

Christmas Cartoons, 15-29 dicembre, tra Piazza S. Oronzo e Piazza Mazzini, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, passeggiata lungo il corso dei principali personaggi dei cartoni animati

Concerto di Natale, 18 dicembre, Chiesa Cattedrale, ore 19.00

Mercatino dell’ Artigianato, 19-29 dicembre, Piazza S. Oronzo, dalle 10.00 all’01.00

Music Market – mercatino di vinili, vintage e musica, 22-23 e 28-29 dicembre, Galleria Mazzini, dalle 10.00 alle 23.00

Cortili Aperti a Natale – eventi dal vivo in alcuni cortili del centro storico, 29 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Concerto di Capodanno, 31 dicembre, Piazza S. Oronzo, ore 21.00

Capodanno dei Popoli e della Pace, 1 gennaio 2020, Manifatture Knos, dalle ore 20.00 alle ore 0.00

Le Mura Urbiche saranno aperte e visitabili in queste date: 8-15-22-26-31 dicembre e 5 gennaio grazie ad una collaborazione con la Delegazione Fai di Lecce