L’Associazione F.Orti Lecce APS organizza un evento di beneficenza. I ricavi ai ragazzi della Comunità Emmanuel

Sarà dedicata a Padre Mario la serata organizzata dall’Associazione F.orti Lecce APS, in collaborazione con la Comunità Emmanuel. Il ricavo della serata, prevista per il 29 Aprile, sarà devoluto ai ragazzi diversamente abili e in difficoltà della Comunità. Dalle ore 18.45 la serata sarà animata musica, danza e sport. Ad ospitare l’evento sarà la Sala Mosaico del centro “Le Sorgenti”.

Nata nella notte del Natale 1980, la Comunità Emmanuel ha voluto incarnare il loro cammino di fede aprendo una prima casa-famiglia per persone svantaggiate. Fondatori della Comunità sono stati un gruppo di uomini e donne accompagnati da padre Mario Marafioti.

Dopo oltre 40 anni di attività, la Comunità oggi è organizzata in 6 settori di intervento, che coprono non solo la famiglia ma anche la salute mentale, ma anche l’immigrazione e molto altro.

Per avere maggiori informazioni su come partecipare all’evento, il numero da chiamare è il 3349415734.