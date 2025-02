Trasformare idee e progetti artistici in oggetti, a Ugento un evento sulla stampa 3D

Si si svolgerà sabato 1 marzo, presso la Biblioteca di Comunità di Palazzo Rovito, un evento dedicato alla stampa 3D e alle creazioni digitali, organizzato dal Nodo Galattica di Ugento. Un appuntamento per esplorare il potenziale innovativo di questa tecnologia e il suo impatto nel mondo dell’arte, del design e della scenografia.

Dalle ore 16:00 alle 19:00, il pubblico potrà immergersi in un percorso che partirà dai fondamenti della modellazione digitale fino alle tecniche avanzate di produzione additiva. Saranno illustrati i vari materiali utilizzabili nella stampa 3D e le loro applicazioni, mostrando come questa tecnologia possa trasformare idee e progetti artistici in oggetti concreti, unici e personalizzati.

L’evento sarà condotto da Micheal Manco, esperto di sviluppo web, pilota di droni, fotografo e modellatore 3D, che guiderà i partecipanti attraverso le diverse fasi del processo creativo: dall’ideazione alla progettazione digitale, fino alla stampa e alla rifinitura dei manufatti.

Uno dei momenti clou dell’incontro sarà una dimostrazione pratica dal vivo, che permetterà ai presenti di osservare direttamente il funzionamento di una stampante 3D e di comprendere i parametri fondamentali per una realizzazione ottimale.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati di tecnologia, arte e design, ma anche a professionisti e curiosi che vogliono scoprire le infinite possibilità offerte dalla stampa 3D.