Fabio Corvino rieletto presidente dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

Con il 70% delle preferenze Fabio Corvino si è riconfermato presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce. 1801 son i professionisti (pari all’84% di 2.141 iscritti) che hanno espresso la propria preferenza, utilizzando il sistema di voto elettronico SkyVote, e confermando la loro fiducia nei confronti del presidente uscente: passione, professionalità e grande attenzione a tutti gli iscritti gli hanno consentito di ottenere l’importante risultato che lo vedrà protagonista per il prossimo quadriennio 2026/2030.

La professione sta attraversando una fase di trasformazione profonda: evoluzione normativa, pressione sugli adempimenti, digitalizzazione della PA, nuove aree professionali, differenti modelli organizzativi, aspettative crescenti delle imprese e impatto dell’intelligenza artificiale. In questo scenario l’Ordine deve essere, in modo concreto, la “casa professionale” degli iscritti: un punto di riferimento, autorevole, accessibile, operativo e orientato ai risultati.

La lista Continuità e Innovazione guidata da Corvino è nata con un obiettivo chiaro: rafforzare dei percorsi consolidati, nati dal confronto e dalla partecipazione, promuovendo, al contempo, nuove progettualità, valorizzando asset strategici con un approccio pragmatico, centrato sui bisogni reali dei colleghi. L’azione del nuovo Consiglio sarà, quindi, ispirata ai seguenti principi: centralità dell’iscritto; partecipazione e inclusione; qualità della formazione; dialogo istituzionale con enti e stakeholders; promozione di nuove aree di competenza; supporto ai giovani professionisti e ai colleghi in difficoltà; implementazione degli strumenti digitali per migliorare l’efficienza dell’Ordine.

Il Consiglio opererà, per il mandato conferito dal 2026 al 2030, secondo criteri di programmazione e di responsabilità con spirito di servizio e pieno rispetto del mandato conferito dagli iscritti. Un’attività svolta con equilibrio, competenza e visione, rafforzando il ruolo istituzionale dell’Ente e accompagnando tutti gli iscritti nelle sfide presenti e future, nel rispetto dei valori fondanti della professione. Il presidente Fabio Corvino sarà affiancato nel mandato 2026/2030 dai Consiglieri Luisa Crusi, Antonio Costa, Nadia Gala, Giuseppe Tamborrino, Simona Marchetti, Maria Luciana Dell’Anna, Venanzio Guerra, Grazia Cicirillo, Antonio Lamosa, Giuseppe Piccinni, Davide De Giorgi, Lucia Rainò, Addolorata Ria e Tobia De Luca.

“Il risultato è il riconoscimento al lavoro fatto in questi anni dall’intero Consiglio dell’Ordine -afferma Fabio Corvino- Un ringraziamento va ai tanti colleghi che con il loro consenso hanno voluto premiare l’attività svolta. Continueremo a lavorare nell’interesse di tutti gli iscritti, sempre pronti a recepire i loro input, a tutela dell’intera categoria”.