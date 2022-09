Cambio del Comando alla Compagnia della GdF di Gallipoli, Gugliandolo prende il posto di Cucurachi

Il Tenente Fabio Gugliandolo, prossimo alla promozione al grado di Capitano, è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli, in sostituzione del Tenente Colonello Giovanni Cucurachi, che si accinge ad assumere un nuovo incarico operativo presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari. Cuvurachi, nei tre anni di servizio prestati nella “Città Bella”, ha conseguito importanti risultati di servizio coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, nel settore della spesa pubblica, dell’evasione, delle frodi fiscali e della contraffazione.

Il neo Comandante, trentenne, originario di Messina, si è dapprima laureato in Economia Aziendale, per poi frequentare l’Accademia del Corpo dal 2014 al 2019, conseguendo la laurea in Giurisprudenza e successivamente un master di secondo livello in management e fiscalità per dirigenti della pubblica amministrazione.

Al termine del percorso formativo è stato assegnato al Gruppo di Fiumicino, nel quale ha comdanto la Sezione Operativa e in seguito quale Comandante del 1^ Nucleo Operativo in s.v., svolgendo numerose indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma e Civitavecchia.

Il Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello t.ST Stefano Ciotti, ha formulato ai due ufficiali l’auspicio di un efficace lavoro ai fini del rispetto della legalità, corrispondendo pienamente alle istanze avanzate dalle Istituzioni e dalla collettività nei confronti della Guardia di Finanza.