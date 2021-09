Una Surbo silenziosa e commossa saluta Fabio Vincenti, oggi i funerali dell’ex sindaco

Si sono svolti nel pomeriggio di oggi, nella sua Surbo, i funerali dell’ex sindaco Fabio Vincenti tragicamente scomparso nei giorni a causa di un incidente stradale sulla tangenziale est di Lecce nei pressi dell’uscita per la Motorizzazione Civile.

Una Surbo commossa e silenziosa ha salutato il suo giovane ex primo cittadino e si è stretta intorno al dolore della moglie e delle figlie, un abbraccio collettivo che aveva il senso civico di un ‘non vi lasceremo sole’.

Inspiegabili ancora le ragioni che hanno portato al tragico epilogo: il 50enne viaggiava a bordo della sua Renault Scenic quando è finito fuori strada, sfondando il muretto laterale che costeggiava il cavalcavia e terminando sotto il ponte la sua tragica corsa, a pochi metri da due vetture dei Carabinieri che erano di rientro dal carcere di Borgo San Nicola.

L’8 maggio del 2018 l’Amministrazione Comunale di Surbo con Vincenti sindaco era stata sciolta per infiltrazioni mafiose e a nulla era servito l’appello al provvedimento. L’ex primo cittadino tuttavia non si era mai rassegnato e si sentiva vittima di una determinazione che a suo dire aveva gettato fango oltre che sulla sua persona anche sull’intera comunità surbina. Vincenti non perdeva occasione di ribadire l’estraneità ad ogni addebito ed attendeva con ansia il corso della giustizia, un corso al quale purtroppo non potrà più assistere.