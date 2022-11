Portale del Personale Dipendente della Asl di Lecce, il sindacato chiede l’immediata attivazione

Rivoluzione o Transizione digitale nella pubblica amministrazione? No, una cosa pù terra terra. Il sindacato Fsi Usae chiede semplicemente l’attivazione telematica del Portale del personale dipendente della Asl di Lecce. Sarebbe un bel passo in avanti verso la smaterializzazione e lo snellimento delle procedure. Si tratta di uno spazio virtuale che permetterebbe al personale dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale di consultare on line le informazioni personali riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e presentare alcune istanze del personale dipendente in modalità esclusivamente telematica. Ma all’Asl di Lecce ancora non siamo così smart…

‘La maggior parte delle Aziende Sanitarie, anche della stessa Regione Puglia – scrive in una nota stampa Francesco Perrone, segreterio regionale e Territoriale Lecce della Fsi Usae – è ormai allineata da anni alle procedure telematiche specifiche con un proprio Portale del Dipendente, perché si ritiene che siano un elemento importante da monitorare, indipendentemente dal tipo o dalle condizioni del contratto del personale dipendente’.

Dal Portale ciascun dipendente può consultare le seguenti informazioni:

– presenze (elenco timbrature in tempo reale);

– pronta disponibilità-

– timbrature causalizzate (ad esempio libera professione, formazione, Poa);

– ferie godute e ferie residue;

– accessi alla mensa;

– assenze;

– situazione residuo ferie;

– cartellino presenze.

Non solo, tutti i dipendenti possono inviare le seguenti richieste:

– assegno al nucleo familiare;

– detrazioni fiscali;

– variazione Iban;

– variazioni anagrafiche (residenza, domicilio, contatti telefonici);

– visualizzazione cartellino

– invio di richieste di ferie, mancate timbrature, variazione causale di timbratura, inversione di timbratura (da entrata a uscita o viceversa).

Ovviamente non è possibile cancellare timbrature o giustificativi di assenza dall’Angolo del Dipendente una volta che siano stati autorizzati.

E’ inoltre possibile per tutti: stampare e archiviare in formato pdf il cedolino stipendiale, il Cud relativo ai redditi percepiti nell’anno precedente e il cartellino presenze. All’interno del Portale, nel menù Richieste on line, poi, è presente una bacheca aziendale all’interno della quale la UOC Gestione Risorse Umane, Personale in Convenzione mette a disposizione comunicazioni e informative destinate al personale.

Tutto più semplice, quindi. Tutto più dinamico e senza alcun aggravio di spesa. Perchè non pensare ad andare incontro ad un futuro che altrove ormai tanto futuro non è?