A Nardò il Comune “arruola” sei falchi per allontanare i piccioni dalla città

L’amministrazione comunale di Nardò “arruola” sei falchi per combattere i piccioni dell’area urbana e, in particolare, del centro storico.

È stato infatti assegnato alla Ecological Bird Stop, azienda con consolidata esperienza nel settore, il servizio di allontanamento dell’avifauna molesta a mezzo falconeria che dovrà servire a ricacciare dalle aree più sensibili i volatili che producono il pericoloso e infestante guano.

La specie “Columba livia” dei piccioni è una tra le più diffuse nell’habitat urbano e ha una straordinaria capacità riproduttiva. La presenza di vere e proprie colonie, di conseguenza, moltiplica i problemi di igiene e di decoro legati al guano, che è veicolo di malattie, causa di corrosione delle superfici ed elemento di degrado. Peraltro, soprattutto l’area del centro storico, con la presenza di edifici di notevole altezza e di nicchie e cornicioni nelle strutture murarie, rappresenta l’ambiente ideale per la dimora dei piccioni.

Sono tantissimi ormai i cittadini che segnalano il problema e i risvolti igienico-sanitari dello stesso, tanto da aver indotto l’amministrazione comunale a correre ai ripari con una soluzione ampiamente sperimentata con successo in altre città (persino, negli aeroporti). Combattere i piccioni con i falchi rappresenta una scelta vantaggiosa dal punto di vista economico, del tutto ecologica e incruenta per gli stessi piccioni, che non vengono predati, ma continuamente sottoposti allo stress della presenza dei rapaci e destinati quindi ad abbandonare il sito di nidificazione.

Zara (questo è il nome di uno dei falchi) e altri cinque esemplari di questi rapaci, da oggi quindi avranno il compito di liberare la città dai piccioni.

“Il problema è antico – afferma il sindaco Pippi Mellone – il guano invade monumenti e abitazioni private corrodendo le superfici e generando un forte stato di degrado. Senza considerare le spese per la pulizia e il rischio di trasmissione di malattie. Le segnalazioni che riceviamo dai cittadini sono tantissime. Ci siamo quindi affidati all’esperienza decennale della società Ecological Bird Stop per un servizio di falconeria finalizzato all’allontanamento di questi volatili dalla nostra città. Da oggi, quindi, Zara e altri cinque esemplari di falco allontaneranno i piccioni, restituendo sicurezza e decoro soprattutto nel centro storico”.