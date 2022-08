Un fantacalcio solidale, la nuova iniziativa di Salento Rinasce per finanziare la beneficenza sul territorio

Un’asta di fantacalcio per raccogliere denaro da destinare alle tante iniziative di beneficenza dell’associazione. Se ne inventano sempre una nuova quelli di Salento Rinasce per fare…del bene al prossimo! Stavolta il presidente Raffaele Longo lancia un’iniziativa che avrà certamente seguito non soltanto tra i giovani ma anche tra coloro che, diciamo, giovani non sono più ma sono affascinati e attratti dal mondo del calcio. Un gioco quello del fantacalcio che sta conquistando tanti, tantissimi al punto che qualcuno ritiene che siano in aumento più i fans di questo divertissement che quelli del vero rettangolo verde.

Un fantacalcio solidale quello che lancia, dunque, Salento Rinasce, un modo per stare insieme, divertirsi e fare solidarietà. “La quota versata per partecipare al Fantacalcio Solidale – dice a Leccenews24.it il presidente Raffaele Longo – verrà utilizzata per poter affrontare le iniziative solidali durante l’anno. Sono sempre di più le persone che ci chiedono una mano perchè non riescono ad affrontare le spese mensili e gli imprevisti che possono accadere nei nostri nuclei familiari. Non riusciamo a dire no, non riusciamo a stringerci nelle spalle e dire che non abbiamo più risorse, che abbiamo terminato tutto quello che abbiamo raccolto. E allora cerchiamo di inventarcene una più del diavolo…E’ l’unico modo per essere presenti, per fare del bene, per non fermarci mai.”

Cosa è il fantacalcio

Lo scopo del fantacalcio è quello di allenare una fantasquadra formata da calciatori che si sono acquistati in un’apposita asta, con tanto di valutazioni economiche assegnate ad ogni atleta. Allestito il team bisogna poi schierarlo in campo contro gli avversari. La sfida contro gli avversari si basa sulle prestazioni reali dei giocatori schierati che sono scesi in campo nelle vere sfide calcistiche del campionato.

Come partecipare al fantacalcio solidale di Salento Rinasce

Chi vuole partecipare al FantaCalcio solidale può inviare la sua adesione via email ad: [email protected]

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è di € 10,00 (dieci).

Scadenza adesioni

L’ adesione va inviata entro il 5 Settembre.

Numero minimo per avviare il torneo

Il Fantacalcio Solidale partirà al raggiungimento minimo di 20 adesioni.